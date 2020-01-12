「免費／廢市集活動」分享 閒置物新舊主人皆歡喜

苗栗縣造橋鄉冠軍建材公司綠概念館今天別開生面辦理「免費／廢市集活動」，「分享」是現場交流唯一貨幣，獲得熱烈回響，有人遠從台北而來，趁著春節前夕整理衣物，還有人帶著小孩把家中多出的玩具，擺攤找到新主人，創造閒置物品的使用價值。

春節前夕國人有除舊佈新習俗，冠軍綠概念館基於分享、共享經濟，發起並號召冠軍建材員工將家裡閒置，完整或全新物品的玩具、文具、生活用品、衣服及飾品等，透過今天登場的「免費／廢市集活動」，分享給有需要的人，創造新的使用價值，充分發揮效益。

家住苗栗縣公館鄉羅姓女子逛街，一時衝動購買一件名牌上衣，回家後覺得不適合自己，連標籤都沒有拆，提供「免費／廢市集活動」分享，受她的影響，她的台北市友人覺得活動很有意義，搬來家中閒置的電腦分享，還有一對姊妹花了1天時間整理出玩具、帽子及提袋等，帶著小孩分享。

冠軍綠概念館現場安排苗栗縣身心障礙福利協造型氣球表演及分享，冠軍建材執行副總王開明表示，活動傳達環保及愛惜物品的觀念，有人拿到用得到的物品展露笑容，攤主也歡喜自己的東西被其他人好好珍惜，更開心的笑容，都體驗分享的快樂，活動值得延續下去。