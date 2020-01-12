「KURORO宇宙喵」氣墊樂園登陸新竹

寒假即將來臨，正在煩惱著要帶小朋友去哪裡放電嗎？新竹市大魯閣湳雅廣場即日起至3月22日推出超萌喵星人「KURORO宇宙喵」打造的「KURORO宇宙喵氣墊樂園」，邀請各位小地球人一同進入喵星人的世界，透過4座大型氣墊以及高6米的巨型滑梯，來趟精彩、刺激的喵星際之旅。

KURORO宇宙喵氣墊樂園因看中新竹重視親子政策以及三高一低的城市特色，繼2019年高雄、台北站結束後，2020年首站特別選定大魯閣湳雅廣場與大家相見歡，氣墊樂園首創採用真實融入情境，可以和KURORO一起來趟星際之旅，體驗太空的奧妙。

設施以四大區域做串聯，從特展總部，體驗紙箱飛船、喵星城市等障礙路線，考驗反應思考，接著挑戰高達6米高的巨無霸溜滑梯，直接深入俯看喵星球場景，再來個縱身一躍體驗急速下墜的快感，真的超刺激的！而且超大的氣墊宇宙太空船，可容納70位小朋友一同玩樂。