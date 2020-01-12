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「KURORO宇宙喵」氣墊樂園登陸新竹

2020-01-12 13:33聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

寒假即將來臨，正在煩惱著要帶小朋友去哪裡放電嗎？新竹市大魯閣湳雅廣場即日起至3月22日推出超萌喵星人「KURORO宇宙喵」打造的「KURORO宇宙喵氣墊樂園」，邀請各位小地球人一同進入喵星人的世界，透過4座大型氣墊以及高6米的巨型滑梯，來趟精彩、刺激的喵星際之旅。

KURORO宇宙喵氣墊樂園因看中新竹重視親子政策以及三高一低的城市特色，繼2019年高雄、台北站結束後，2020年首站特別選定大魯閣湳雅廣場與大家相見歡，氣墊樂園首創採用真實融入情境，可以和KURORO一起來趟星際之旅，體驗太空的奧妙。

設施以四大區域做串聯，從特展總部，體驗紙箱飛船、喵星城市等障礙路線，考驗反應思考，接著挑戰高達6米高的巨無霸溜滑梯，直接深入俯看喵星球場景，再來個縱身一躍體驗急速下墜的快感，真的超刺激的！而且超大的氣墊宇宙太空船，可容納70位小朋友一同玩樂。

大魯閣湳雅廣場許店長表示，除了主體太空船結合「喵星際之旅」的3大主題氣墊，還有星際戰艦、火箭升空與裘莉女王球池，放滿藍白相間小球，適合2歲至12歲小朋友盡情玩樂，家長陪同需要購買陪同票；另外1月18日將推出KURORO限定主題餐廳，將會有可愛的喵星人陪伴用餐，讓大小朋友們盡情享受探險，一起和KURORO宇宙喵嗨翻喵星人的宇宙之旅。相關活動資訊可洽詢大魯閣湳雅廣場官網（http://hsinchu.trkmall.com.tw）。

新竹市大魯閣湳雅廣場即日起至3月22日推出超萌喵星人「KURORO宇宙喵氣墊樂園...
新竹市大魯閣湳雅廣場即日起至3月22日推出超萌喵星人「KURORO宇宙喵氣墊樂園」，邀請各位小地球人一同進入喵星人的世界，透過4座大型氣墊以及高6米的巨型滑梯，來趟精彩、刺激的喵星際之旅。圖／大魯閣湳雅廣場提供
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新竹市大魯閣湳雅廣場即日起至3月22日推出超萌喵星人「KURORO宇宙喵氣墊樂園...
新竹市大魯閣湳雅廣場即日起至3月22日推出超萌喵星人「KURORO宇宙喵氣墊樂園」，邀請各位小地球人一同進入喵星人的世界，透過4座大型氣墊以及高6米的巨型滑梯，來趟精彩、刺激的喵星際之旅。圖／大魯閣湳雅廣場提供
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新竹市大魯閣湳雅廣場即日起至3月22日推出超萌喵星人「KURORO宇宙喵氣墊樂園...
新竹市大魯閣湳雅廣場即日起至3月22日推出超萌喵星人「KURORO宇宙喵氣墊樂園」，邀請各位小地球人一同進入喵星人的世界，透過4座大型氣墊以及高6米的巨型滑梯，來趟精彩、刺激的喵星際之旅。圖／大魯閣湳雅廣場提供
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喵星人太空新竹

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