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桃園市蔡英文勝選 綠營歸功鄭文燦政績牌

2020-01-11 23:49聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

蔡英文總統在桃園市拿下5成4得票率，最後也成功贏得總統大選，桃園綠營今晚指出，民進黨此次在桃園相較2016年成長了3.5%，證明市長鄭文燦的政績持續擴大了民進黨的基礎，不過，因為桃園市過去選票藍綠結構比，此次綠營在桃園得票率仍低於全國57.13%，但也看得出來，桃園市民對於蔡政府支持度逐漸提高，未來會持續努力爭取桃園建設。

民進黨在桃園區域立委維持2＋1席次局面，分別為連任成功的鄭運鵬、新人黃世杰保住現任衛冕區、禮讓的無黨籍趙正宇也連任，至於鄭寶清連任失利，以新人之姿挑戰國民黨對手的蔣絜安與彭俊豪則以些微差距落敗。至於，市府前民政局長湯蕙禎被列入民進黨不分區名單第16名，最後也因政黨票順利轉任民進黨不分區立委，讓民進黨在桃園再增加一席立委。

桃園競選總部執行總幹事呂林小鳳說，平鎮龍潭客家籍的不分區立委蔣絜安勇敢承擔接受民進黨徵召，在短短不到半年在平鎮龍潭掀起一陣旋風，展現無比勇氣跟熱情，尤其在平鎮龍潭選區得票率大幅增加將近3％，可說打了場美好的戰役，也期待蔣絜安繼續為客家、為桃園追求更美好的目標。

呂林小鳳表示，中壢選區則是由新世代的市議員彭俊豪出戰，雖然因為其他小黨分票的影響而未能順利當選，然而過去這區向來被視為艱困選區，感謝有彭俊豪的勇敢投入，並爭取每一個選民支持，期待年輕有為的彭俊豪未來繼續努力、翻轉中壢。

至於鄭寶清落敗，呂林小鳳強調，桃園選區的鄭寶清委員是民進黨重要資產，不只學歷好、經驗夠，更有一份非常深厚的本土情懷，感謝鄭委員對桃園的付出，從鐵路地下化、周邊道路交通升級、加速完成捷運路網設置，以及其他長照、老舊校園翻新，真正做出改變地方的成績單。

呂林小鳳表示，感謝鄉親給民主進步黨及蔡英文總統堅定的支持，深深的感謝選民，把這一份託付當作政治志業，桃園隊相信在鄭市長的領軍下，會持續為桃園一起拚，團結台灣向前行，桃園建設不會停止。

桃園市長鄭文燦（中）帶動民進黨在桃園的總統選情功不可沒。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦（中）帶動民進黨在桃園的總統選情功不可沒。記者張裕珍／攝影
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民進黨鄭寶清得票率

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