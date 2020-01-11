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桃園蔡英文大勝韓國瑜18萬8千票 13行政區僅輸復興

2020-01-11 23:44聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市總統立委選舉結果今晚出爐，桃園市選委會指出，總統選舉投票率74.42%，民進黨提名的蔡英文、賴清德71萬8260票、54.7813％，國民黨提名的韓國瑜、張善政52萬9749票、40.4037％，親民黨提名的宋楚瑜、余湘6萬3132票、4.8150％，蔡英文最終以18萬8511票勝出，不過，蔡英文在桃園得票率54.7813％比全國得票率57%要低，是六都次低。

據中選會統計，2012年總統大選桃園市投票率74.69%，上屆2016總統大選桃園市投票率下滑至66.66%，本屆2020總統大選投票率再度回升，最後投票率衝到74.42%。

桃園市投開票所1242個，最後在晚上10點多才開票完畢到計票中心，也是全台最慢，據選委會統計，今年選舉人數178萬755人，總投票數為132萬5207，投票率74.42%，其中有效票數131萬1141、無效票數1萬4066，13個行政區除了復興區投票率6成6，其他12個行政區都落在7成3到7成6左右。

至於3組總統副總統候選人，3號的蔡賴配71萬8260票、54.7813％，與上屆蔡英文在桃園得票相比多了17萬票，得票率也成長了3.76%，從行政區得票數來看，蔡英文僅在復興區拿下3成2得票率輸給國民黨韓國瑜，其餘12行政區都贏過國民黨，其中，在大園、新屋與觀音都拿下6成以上的高得票率，再度展現沿海綠營優勢。

桃園綠營輔選幹部指出，蔡英文2016總統選舉在桃園拿下51.02%得票率，此次爭取連任在桃園求勝不敢大意，一直以51.02%為標準向上疊加為目標，最後得票結果拿下54.7813％有明顯進帳，代表市長鄭文燦5年來在桃園耕耘建設獲得市民肯定，也帶動桃園總統勝選，不過，小英在桃園得票率在六都次低，只贏過台北市的53.6%。

桃園市總統立委選舉結果今晚出爐，桃園市選委會指出，總統選舉投票率74.42%，民...
桃園市總統立委選舉結果今晚出爐，桃園市選委會指出，總統選舉投票率74.42%，民進黨提名的蔡英文、賴清德71萬8260票、54.7813％勝出。圖／本報資料照
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投票率得票率蔡英文

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