養校貓、校犬不稀奇 桃園這兩校養羊還能幫除草

桃園經國國中飼養兩隻母羊，日前舉辦過取名大會，由附設幼兒園學生發想的「黑摸摸」和「黑嚕嚕」（台語發音）勝出。記者陳夢茹／攝影 分享 facebook

一般校園中經常飼養校犬、校貓，不過桃園市內有2所學校，因爲擁有遼闊草地而選擇飼養羊，一方面作為最環保、省錢的除草機，另一方面還可以向學生進行生命教育，一兼兩得。

根據桃園市教育局統計數，全市現有20所國高中學校飼養犬貓，其中犬有28隻、貓有18隻。教育局表示，犬貓必須造冊登記，其餘動物，如羊、雞、豬及兔子等則不列入登記，不過每年會發公文提醒學校配合動物防疫機關，定期帶自家小動物施打狂犬病疫苗。

8年前桃園中興國小因校園有大片草地，經師生討論後決議飼養羊，目前校內共有5隻羊，教師吳林翰表示，學生非常喜愛與羊互動，常利用課餘時間仔細觀察，他說，校園中飼養動物能讓學生更有愛護之心。另外經國國中考量學校籃球隊吉祥物為羊，又可減少人工割草時間和金錢，自去年10月起開始飼養2隻母羊。

經國國中校長林世倡表示，全校師生都相當愛護2隻母羊，日前還舉辦過取名大會，由附設幼兒園學生發想的「黑摸摸」和「黑嚕嚕」（台語發音）勝出，許多學生常利用下課及午休時間到草地與羊互動，甚至有學生會主動拔草餵養，他說，除飼養羊以外還有一片開心農場，開放志工服務，讓學生穿著雨鞋或赤腳感受土地，親自種植蔬菜、水果等，達到多元學習的成效。