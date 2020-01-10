京元電子尾牙席開500桌 2019全年營收創歷史新高

京元電子今晚在銅鑼科學園區銅鑼二廠舉辦尾牙，席開近500桌，邀請供應商、客戶和員工同聚一堂，尾牙晚會由藝人吳怡霈主持，還邀請艾怡良、梁文音、嚴爵、蔡旻佑等藝人及歌手到場演出，京元公司準備多份大獎，中獎率超過5成，最大獎10萬元，中獎員工都開心不已。

京元董事長李金恭、總經理劉安炫致詞感謝員工一年來的努力成果，並帶領幹部一起以手掌比出「5」，象徵迎接5G時代和商機來臨；李金恭指出，2019年12月合併營收24億元，帶動去年第四季合併營收達71.5億元，集團全年營收255.4億元，年成長率達22.7%，第四季與全年營收都創歷史新高，期待京元電子在新的一年能持續穩健成長，提供員工更美好的未來。

京元電子指出，在經營團隊及員工努力下，京元近年來業績及獲利持續成長，連續多年穩定加薪及發放獎金，並榮獲2019年幸福企業大賞，在科技業半導體界是「前20大幸福企業」，公司有完善獎金分紅制度，提供員工子女、配偶團保免費的福利，每年還舉辦各項靜、動態活動、運動賽等，助同仁舒壓。