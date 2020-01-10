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不服蔡英文凱道造勢交管 藝人趙駿亞竟將交警推飛倒地

病人欲投韓就給嗜睡藥 急診醫師急解釋只是玩笑話

2020-01-10 19:02聯合報 記者李樹人／台北即時報導

「今天來看病人的人，我都試探性地問，票要投給誰，誰會當選？要投韓國瑜的，我都開嗜睡的藥給他，或是衛教他們外面流感很多，不要去公共場所，在家好好休息」

總統大選前一天，這則臉書網路貼文引起熱烈討論，該短文為衛生福利部桃園醫院一名陳姓急診醫師在臉書貼文。傍晚六點多，該名醫師在臉書貼出道歉聲明，全文如下。

「今日本人在臉書上的留言純屬朋友私人間的玩笑話，但錯放至社群媒體造成截圖轉發。本人看病一向本持醫師專業，決不會給病人不適當藥物。本人只是一個單純的醫師，此事造成社會大眾的紛擾，深感抱歉。也請大家能給我與家人一個平靜的生活。」

儘管如此，眾多網友批評，「醫師要有醫德，什麼玩笑不開，開這種玩笑？」、「這能開玩笑嗎？一個醫生救人或治病還要先看病患的政治立場才決定要不要治，那根本已經失去當醫生的資格了。」

「蔡英文再做四年的話，以後看醫生都要出示綠共證件了」、「綠色醫生正常發揮吧，去看看之前台中市長選舉，2x位醫生開記者會公布胡志強病歷，還不是沒事！」

「這如果是真的.... 那也太誇張了... 」、「台灣價值欠缺症候群處理方式：每當選舉日給予嗜睡藥物睡眠至投票截止時間即可」、「請問這種無良醫師要如何檢舉？根本一點醫德都沒有，果然是物以類聚... 」

總統大選前一天，這則臉書網路貼文引起熱烈討論。圖／臉書
總統大選前一天，這則臉書網路貼文引起熱烈討論。圖／臉書
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醫師韓國瑜

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