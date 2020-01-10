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「投韓國瑜的開嗜睡藥給他」 桃園女醫師臉書留言惹議

2020-01-10 17:56聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

綽號「村長」的桃園市議員詹江村今天在下午臉書粉絲專頁上揭露，在衛福部桃園醫院服務的一名陳姓女醫師在朋友臉書留言，內容提到自己試探性的問來看病的人要投誰？「要投韓國瑜的我都開嗜睡的藥給他，或衛教他們外面流感很多，不要去公共場所在家好好休息」，留言被截圖外流，不少網友看了直呼誇張！

市府衛生局查證證實有此事，女醫師表示並沒有真的這樣做，只是自己在朋友臉書貼文的俏皮回應，已經緊急將留言刪除，避免爭議擴大。

衛生局表示，因為到目前為止並沒有接到民眾陳情相關事宜，只有臉書上的留言內容，查無具體事證因此初判沒有違反醫療相關法規，目前該名醫師已經將臉書留言刪除，因此並無開罰問題。

詹江村下午貼出一張臉書留言截圖，一名陳姓女子留言指「今天來看病的人，我都試探性的問他投票給誰誰會當選？要投韓國瑜的我都開嗜睡的藥給他，或是衛教他們外面流感很多，不要去公共場所在家好好休息」，陳女友人看了回應讚許「良醫！華佗再世！」，陳女則回應「是不是？！」詹還搜出該名陳姓女子為衛福部桃園醫院的主治醫師，並向衛生局反映此事。

詹江村貼文一出，不少網友直呼醫師無良、缺醫德，簡直品德敗壞，也有人留言「有夠誇張的，這要撤銷醫師資格了吧」、「大家選舉選瘋了，連醫生疑似都亂來」、「看來等風波後再來看醫生好了」，但也有人擔心是否臉書留言截圖被竄改，是否是選舉奧步？

桃園市衛生局醫事管理科指出，經詹江村議員服務處反映後查證，證實該留言確實為陳姓女醫師所寫，陳姓醫師表示是友人要去凱道參加選舉活動，本意出在關心晚上天氣轉涼，要注意保暖，所以在下方留言，至於提及的開嗜睡藥內容，自己並沒有真的這樣開藥，只是俏皮輕鬆地回應，由於留言引起爭議也受到衛生局關切，女醫師嚇壞了，已將留言緊急刪除。

不過衛生局強調，已經立刻通知該醫療機構，提醒督導所屬人員保持行政中立，也籲請各醫療機構及醫事人員，須秉持醫療專業判斷，診治病患之病症，並於執行醫療業務時務必善盡相關注意事項，與病患或家屬妥適說明。若查有具體違反醫學常規或醫學倫理之情事，衛生局會依法處辦。

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綽號「村長」的桃園市議員詹江村今天在下午臉書粉絲專頁上揭露，在衛福部桃園醫院服務...
綽號「村長」的桃園市議員詹江村今天在下午臉書粉絲專頁上揭露，在衛福部桃園醫院服務的一名陳姓女醫師在朋友臉書留言，指「要投韓國瑜的我都開嗜睡的藥給他」，引發批評，市府衛生局查證證實有此事，留言已刪除。圖／取自詹江村專頁
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衛生局醫師詹江村

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