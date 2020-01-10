桃園投票人數178萬755人 年齡層分配平均

總統與立委大選明天投票，桃園市選舉人數約178萬755人，若以行政區選舉人票數計算，桃園區、中壢區、平鎮區為前三大票倉。在投票年齡層中，除高齡者外，其餘年齡層分配平均。

桃園市選舉委員會今天發布訊息表示，2020年總統大選、第十屆立委選舉，桃園市共分為6個選區，總選舉人數為178萬755人。

選委會表示，以行政區域劃分，桃園市選舉人票以桃園區35萬5387人最多，其次為中壢區33萬879票、平鎮區18萬609票，其餘依序為八德區、楊梅區、龜山區、蘆竹區、龍潭區、大溪區、大園區、觀音區、新屋區、復興區。

選委會統計，在年齡分布上，40歲到49歲、30歲到39歲各分占總投票人數的20%，20歲到29歲、50歲到59歲各占總投票人數18%，60歲到69歲占總投票人數14%，其他則為70歲以上的長者。

若以選民的性別區分，選委會表示，女生占51%，男生49%，比例平均。

選委會也呼籲明天投票時間為上午8時至下午4時，4時整已在投票所排隊的選民，仍可完成投票。

另外，在投票時需攜帶身分證、印章、投票通知單；若沒帶印章，可以用簽名、蓋指印取代；沒帶投票通知單也可以投票，但建議事先查詢自己在選舉人名冊號次在「第幾頁第幾號」，在領票時告知選務人員，較能節省時間。