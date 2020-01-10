親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

她好奇「滿租中」的房子為何還要賣？ 網曝內幕：不是缺錢

陌生的父母們：平凡善良的好人，如何走上狂熱之路？

桃園投票人數178萬755人 年齡層分配平均

2020-01-10 17:21中央社 桃園10日電

總統與立委大選明天投票，桃園市選舉人數約178萬755人，若以行政區選舉人票數計算，桃園區、中壢區、平鎮區為前三大票倉。在投票年齡層中，除高齡者外，其餘年齡層分配平均。

桃園市選舉委員會今天發布訊息表示，2020年總統大選、第十屆立委選舉，桃園市共分為6個選區，總選舉人數為178萬755人。

選委會表示，以行政區域劃分，桃園市選舉人票以桃園區35萬5387人最多，其次為中壢區33萬879票、平鎮區18萬609票，其餘依序為八德區、楊梅區、龜山區、蘆竹區、龍潭區、大溪區、大園區、觀音區、新屋區、復興區。

選委會統計，在年齡分布上，40歲到49歲、30歲到39歲各分占總投票人數的20%，20歲到29歲、50歲到59歲各占總投票人數18%，60歲到69歲占總投票人數14%，其他則為70歲以上的長者。

若以選民的性別區分，選委會表示，女生占51%，男生49%，比例平均。

選委會也呼籲明天投票時間為上午8時至下午4時，4時整已在投票所排隊的選民，仍可完成投票。

另外，在投票時需攜帶身分證、印章、投票通知單；若沒帶印章，可以用簽名、蓋指印取代；沒帶投票通知單也可以投票，但建議事先查詢自己在選舉人名冊號次在「第幾頁第幾號」，在領票時告知選務人員，較能節省時間。

投票選委會2020選舉2020選舉桃園市立委

延伸閱讀

桃園市投開票所1242處 預估晚上9點開票完...

為順利運回選票 高公局特開放運票「大貨車」走...

嘉義市預計晚間10點可開完票 黃敏惠明早10...

明天投票 不能帶6歲以下幼兒進入投票所

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

邀更生人家庭做年菜 期望增進家庭人際關係

2020-01-10 13:56

楊梅警勤區重新畫分 警政服務貼緊生活圈

2020-01-10 11:58

挖寶做愛心 中醫大新竹附醫15、16日歲末年終義賣

2020-01-10 11:11

竹縣湖口3村部分地區1/15起停水 共8天每天7小時

2020-01-10 10:39

造橋廢棄物處理場重審 議員促22日前釐清問題

2020-01-09 23:01

行動支持留任 桃園770名社工加薪

2020-01-09 22:54

桃園北區客家會館開工 落腳八德

2020-01-09 22:51

春節連續假期苗栗市、頭份市路邊停車暫停收費

2020-01-09 18:53

馬英九再為桃園立委拜票：選情還是緊繃 但是有信心

2020-01-09 17:55

苗栗前縣長張秋華過世 享壽83歲

2020-01-09 17:41

馬英九添金孫當外公 心情好笑稱「國家機密」

2020-01-09 17:28

桃園北區客家會館落腳八德 預計年底完工

2020-01-09 15:56

影／造橋廢棄物掩埋場重啟案 議員：誰來尊重居民

2020-01-09 15:29

影／白沙屯媽進香期程出爐 3月24日凌晨出發

2020-01-09 14:37

東京晴空塔 現身苗栗後龍鎮

2020-01-09 14:17

投票日上班要給假給薪 桃市府：雇主違法最高罰100萬元

2020-01-09 11:52

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

苗栗前縣長張秋華過世 享壽83歲

2020-01-09 17:41

好消息！南橫公路梅山口至天池13日通車

2020-01-10 12:43

環狀線中和、橋和、板橋中山公園站 YouBike今啟用

2020-01-10 07:34

高雄總統選舉選前之夜 警方規畫交通管制

2020-01-09 18:52

台南第4個歷史街區麻豆正式公告 範圍在大通、頂下街

2020-01-09 18:04

金門衛生局長遭彈劾 王漢志：誠心認錯其餘交給上天

2020-01-09 18:30

台南梅嶺梅花盛開湧人潮 加開綠22公車及接駁車賞花遊

2020-01-10 09:26

影／白沙屯媽進香期程出爐 3月24日凌晨出發

2020-01-09 14:37

投開票所宮廟教會、停車場等不稀奇 基隆還有設在醫院

2020-01-10 09:32

環狀線春節前通車有望？ 北市府：有把握拿到通車函

2020-01-10 16:17

新北家扶推計畫 目標助學4千貧童

2020-01-09 17:35

春節連續假期苗栗市、頭份市路邊停車暫停收費

2020-01-09 18:53

彰化10大搶錢測速桿排名 東外環那支1萬8千件榜首

2020-01-10 12:59

高鐵站出現返鄉人潮 黃偉哲站門口發文宣鼓勵投票

2020-01-09 19:19

中南部拍賣豬價低迷 現成年菜盛行衝擊本土豬肉市場

2020-01-09 18:20

北農殘菜送台中廢棄惹議 總經理首度對外說分明

2020-01-10 10:16

通行近半世紀 高雄中華地下道功成身退

2020-01-10 11:48

竹縣湖口3村部分地區1/15起停水 共8天每天7小時

2020-01-10 10:39

馬英九再為桃園立委拜票：選情還是緊繃 但是有信心

2020-01-09 17:55

澎湖尖山電廠機組故障 2.6萬戶停電

2020-01-10 12:34

影／分局長霸氣：我來送獎品！超萌警察背包婆媽搶翻天

2020-01-10 11:14

影／與大師有約 馮翊綱：選完大家相親相愛過日子

2020-01-09 18:39

【即時短評】非垃圾清運平台 北農別當濫好人

2020-01-10 11:43

雞排妹陪洪慈庸逛夜市 侯友宜拍片挺楊瓊瓔

2020-01-09 19:50

愛心告急！再2周過年 華山年菜募集仍缺4成待捐助

2020-01-10 09:24

台61線區間測速 龍井-清水均速90公里 15日啟用

2020-01-09 23:47

人文生態豐沛 金門金城鎮獲選經典小鎮

2020-01-09 23:33

觀光局經典小鎮2.0票選出爐 金城鎮獲獎成金門代表

2020-01-09 13:37

嘉縣公教人員年終獎金15日發放 臨時人員薪水20日發放

2020-01-10 16:18

柯文哲二備金僅7.4億 跟2008年郝龍斌一樣

2020-01-09 23:46

真有感！彰化市路邊停車春節不漲價還免費

2020-01-10 10:57

雙北公車上下車刷卡 2月1日起沒刷沒轉乘優惠

2020-01-09 23:32

年假出國怕護照來不及送件？ 新北戶所7天辦好

2020-01-10 13:49

挖寶做愛心 中醫大新竹附醫15、16日歲末年終義賣

2020-01-10 11:11

台南走春！ 南瀛綠都心、永康公園布置繽紛花海地毯

2020-01-10 14:48

空氣品質報你知 台南市大忠里開先鋒

2020-01-09 18:40

為順利運回選票 高公局特開放運票「大貨車」走雪隧

2020-01-10 14:49

荷蘭建築團隊蓋高雄衛武營 社宅 公共空間核心是共享

2020-01-09 19:31

因應春節採買 基隆愛四路夜市18日起連16天不收攤營業

2020-01-10 15:24

酒駕大修法台南案件銳減 警方深入餐廳宣導出新招

2020-01-10 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top