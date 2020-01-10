影／苗栗青年好物TOP24 展示平台看見苗栗青年軟實力

苗栗縣政府勞青處去年首次舉辦「青實力‧青年好物遴選」，選出24組苗栗青年好物商品，即日起到2021年1月在苗栗縣馥藝金鬱金酒店、湯悅溫泉會館展示，讓更多人看見苗栗青年優質商品與設計。

今天舉行商品展示平台開幕，展區現場以輕木作呈現，搭配苗栗縣青年品牌「菁」字意象，呈現出苗栗豐富自然景觀、樸實的特色，更襯托苗栗青年們獨特創作的商品。

苗栗縣長徐耀昌說，縣府在青年政策著重青年創場域落實、擴大青年商品行銷，包括城市規畫館舍轉型青年場域、海洋青創基地穩健發展及菁品牌全國巡迴宣傳等，並加強與各大專院校、青年委員的鏈結，結合招商引資政策、職業訓練及就業博覽會，與就業能力環環相扣，期盼引領更多青年洄流苗栗，帶領地方創生、產業蓬勃發展。

勞青處指出，此次參與展示的商品都是苗栗青年創業成果，在去年遴選活動脫穎而出，展現苗栗縣青年創意、菁實力。

獲得「青實力‧青年好物遴選」金獎的摩菲智慧有限公司，生產的杭菊獲法國AVPA第2屆國際茶業大賽特別獎之殊榮；銅獎茅鄉炭坊商品組獲遴選評選青睞，進入誠品設櫃販售；銅獎童正一手工原木筆與優等獎橘二代在108年底台灣地方創生展中大放異彩，童正一手工原木筆1月將代表苗栗前往日本參展；優等獎一多點工藝腕錶則以客家文化做為品牌核心，注入台灣傳統木作工藝，奪得2019 GERMAN DESIGN AWARD獎。