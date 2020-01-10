邀更生人家庭做年菜 期望增進家庭人際關係

春節即將來臨，臺灣更生保護會桃園分會為促進更生人回歸家庭、與家屬能夠更緊密結合，結合桃園地檢署觀護人室及桃園永平工商，於今天早上在永平工商共同舉辦，讓更生人邀請其家人或親友一起進廚房攜手做年菜，現場由永平工商餐飲科行政主廚現場指導製作美味年菜，在新年佳節辦理春節關懷活動，期望更生人在參與活動及學習過程中，增進家庭關係以及人際關係之互動。

桃園地檢署代理檢察長郭文東表示，普天下沒有不能原諒的人，勉勵更生人用愛的力量化解恩怨，儘管生命受過波折考驗，只要有愛與關懷就能度過難關，犯錯並不可怕，最重要的是如何自立自強，如何重新站起來，迎向新世界。舉辦輕鬆愉快的春節活動，邀請更生人與家人一同做年菜以增加家庭互動機會，藉由在參與活動及學習過程中，提供更生人希望，開啟親子之間互助合作平台，藉此增進家庭親子關係，舒緩家庭成員的生活壓力，提供更生人希望，在家人陪伴下重新展開全新的人生。

更生保護會桃園分會朱仁才主委指出許多更生人因過去犯下的錯誤，給家人帶來生活上的困擾及心理上的負擔，致使家人心中留下難以恢復的傷痕，許多更生人更為此感到沮喪、懊悔與無奈。