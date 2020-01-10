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富二代結婚只請員工餐廳4桌 新娘友大讚：這才是真炫富

邀更生人家庭做年菜 期望增進家庭人際關係

2020-01-10 13:56聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

春節即將來臨，臺灣更生保護會桃園分會為促進更生人回歸家庭、與家屬能夠更緊密結合，結合桃園地檢署觀護人室及桃園永平工商，於今天早上在永平工商共同舉辦，讓更生人邀請其家人或親友一起進廚房攜手做年菜，現場由永平工商餐飲科行政主廚現場指導製作美味年菜，在新年佳節辦理春節關懷活動，期望更生人在參與活動及學習過程中，增進家庭關係以及人際關係之互動。

桃園地檢署代理檢察長郭文東表示，普天下沒有不能原諒的人，勉勵更生人用愛的力量化解恩怨，儘管生命受過波折考驗，只要有愛與關懷就能度過難關，犯錯並不可怕，最重要的是如何自立自強，如何重新站起來，迎向新世界。舉辦輕鬆愉快的春節活動，邀請更生人與家人一同做年菜以增加家庭互動機會，藉由在參與活動及學習過程中，提供更生人希望，開啟親子之間互助合作平台，藉此增進家庭親子關係，舒緩家庭成員的生活壓力，提供更生人希望，在家人陪伴下重新展開全新的人生。

更生保護會桃園分會朱仁才主委指出許多更生人因過去犯下的錯誤，給家人帶來生活上的困擾及心理上的負擔，致使家人心中留下難以恢復的傷痕，許多更生人更為此感到沮喪、懊悔與無奈。

永平工商餐飲科老師每年都會與更生保護會桃園分會結合，指導更生人製作美味年菜，呈現精緻美味的佳餚，讓更生人感受社會與家庭關懷的溫馨氛圍，了解「教育」與「在人生中不斷學習」的重要性，更希望更生人能將所學，能回家做出美味料理與家人共享，增強正向的家庭連結。

臺灣更生保護會桃園分會結合桃園地檢署觀護人室及永平工商，於今天早上在永平工商共同...
臺灣更生保護會桃園分會結合桃園地檢署觀護人室及永平工商，於今天早上在永平工商共同舉辦，讓更生人邀請其家人或親友一起進廚房攜手做年菜。圖／永平工商提供
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臺灣更生保護會桃園分會結合桃園地檢署觀護人室及永平工商，於今天早上在永平工商共同...
臺灣更生保護會桃園分會結合桃園地檢署觀護人室及永平工商，於今天早上在永平工商共同舉辦，讓更生人邀請其家人或親友一起進廚房攜手做年菜。圖／永平工商提供
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臺灣更生保護會桃園分會結合桃園地檢署觀護人室及永平工商，於今天早上在永平工商共同...
臺灣更生保護會桃園分會結合桃園地檢署觀護人室及永平工商，於今天早上在永平工商共同舉辦，讓更生人邀請其家人或親友一起進廚房攜手做年菜。圖／永平工商提供
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更生人永平工商年菜

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