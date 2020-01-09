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行動支持留任 桃園770名社工加薪

2020-01-09 22:54聯合報 記者張裕珍／桃園報導

桃園市長鄭文燦（中）配合中央政策替社工加薪，也另有加碼方案，圖為去年市府辦理績優...
桃園市長鄭文燦（中）配合中央政策替社工加薪，也另有加碼方案，圖為去年市府辦理績優社工人員表揚典禮。圖／桃園市政府提供
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社工普遍處於低薪、高風險工作環境，衛福部今年推出社工薪資制度，桃園市政府配合為770名社工加薪，由於新的薪資制度從109年度起算，市府加碼，只要民間單位社工近年接受市府社會局委託，即可採計最高3年年資，每月最高加薪近3千元，今年編列預算5500萬元，以行動支持社工留任，社會局也持續針對社工推動留才育才計畫。

社工工作壓力大，尤其得在前線服務個案，流動率大已是普遍現象，桃園市近年來社工缺額每年平均約2、30人，政府強化充實人力並提高薪資，行政院去年核定公部門及民間機構社工人員薪資調整計畫，元旦起施行，公部門社工最多可加薪3千元。

桃園市政府社會局指出，配合社工薪資新制，公職社工人員今年起每月調增1810元至3000元不等，約聘社工人員每月多領1569元至3000元，民間單位社工起薪為3萬4916元，從過去定額補助修改為依年資、學歷、執照、執行風險業務等級補助的階梯式專業服務費，第1年新進人員月薪最高領4萬4892元，年資加給最多可加至7年，月薪最高可達5萬1875元。

社會局社工科指出，除了配合中央制度加薪，市府還加碼，如果社工依制度原本應領3萬4916元，只要過去3年有承接市府委外標案且不間斷，就可採計最多3年年資，最多每月可加薪2992元，月薪可達3萬7906元，希望藉此保障社工，也加強政府與民間合作的效能。

為了留住專業社工人才，社會局也展開各種留才計畫，像是考量年輕社工不善處理個案突發狀況，容易手足無措，安排學長姐當「小天使」關懷協助。

另外，有感於社工傾向返鄉工作恐造成人力缺口，也加強徵才力道，鼓勵桃園社工留任，穩定個案服務。

社工薪資

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