春節連續假期苗栗市、頭份市路邊停車暫停收費

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春節連續假期，苗栗縣政府方便返鄉民眾團圓歡聚、訪友逛街及旅遊，苗栗市及頭份市路邊停車暫停收費，苗栗市1月24日到1月29日；頭份市則是1月25日到1月28日，暫停收費，其餘時間照常收費。

苗栗縣政府工務處指出，苗栗縣轄內路邊停車格春節期間暫停收費時段，苗栗市暫停收費時段，從1月24日到1月29日（除夕到初五）暫停收費，1月23日星期四，為調整放假日，按各路段公告牌面照常收費。

頭份市部分，從1月25日到1月28日（初一到初四）暫停收費，其餘時間照常收費。