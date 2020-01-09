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楊梅上田活動中心明年3月完工 開闊外觀設計極具特色

2020-01-09 17:25聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

「楊梅上田市民活動中心」今天開工動土，活動中心位於農村社區，桃園市府考量在地特性，以減少束縛、開闊的設計理念，於建物頂樓規畫露天舞台及觀景台，並融入2個不對稱的量體，建構一處核心中庭，極具特色，預計明年3月完工，希望營造友善且多元功能集會場所及戶外展演中心。

桃園市長鄭文燦今日上午出席開工典禮時表示，為因應上田地區公共集會活動場域不足，市府團隊積極將上田地區公墓用地完成變更為公園用地，並興建地上1層之上田市民活動中心，規畫建置多功能教室、上田里關懷據點、露天舞台、觀景台等設施，總樓地板面積約290坪，也是全桃園單層量體最大的活動中心，工程總經費約3千萬元，預計於明年3月完工，將營造一處友善、具多元功能的集會場所及戶外展演中心。

鄭文燦也說，市府團隊致力推動全市各地空間活化，目前已順利將11處公墓改造成為公園活動空間，並持續規畫辦理中。上田市民活動中心位於農村社區，市府考量在地特性，以減少束縛、開闊的設計理念，於建物頂樓規畫露天舞台及觀景台，並融入2個不對稱的量體，建構一處核心中庭，極具特色，希望上田市民活動中心能夠成為桃園市民活動中心的代表作。

鄭文燦也指出，工程所在的和平森林公園，當時由環保署列管為環保公園，幾經市府團隊協調努力，終於解除列管，如願興建完成。

今天包括市議員李家興、周玉琴、涂權吉、鄭淑方、市府民政局主秘陳茹文、楊梅區長羅國裕等均一同出席活動。

「楊梅上田市民活動中心」位於農村社區，桃園市府考量在地特性，以減少束縛、開闊的設...
「楊梅上田市民活動中心」位於農村社區，桃園市府考量在地特性，以減少束縛、開闊的設計理念，於建物頂樓規劃露天舞台及觀景台，並融入2個不對稱的量體，建構一處核心中庭，極具特色。圖／楊梅區公所提供
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「楊梅上田市民活動中心」位於農村社區，桃園市府考量在地特性，以減少束縛、開闊的設...
「楊梅上田市民活動中心」位於農村社區，桃園市府考量在地特性，以減少束縛、開闊的設計理念，於建物頂樓規劃露天舞台及觀景台，並融入2個不對稱的量體，建構一處核心中庭，極具特色。圖／楊梅區公所提供
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鄭文燦森林公園

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