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桃園北區客家會館落腳八德 預計年底完工

2020-01-09 15:56聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市政府特別選在八德霄裡，斥資約1億2500萬興建北區客家會館，今日舉行開工典...
桃園市政府特別選在八德霄裡，斥資約1億2500萬興建北區客家會館，今日舉行開工典禮。記者陳夢茹／攝影
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桃園客家人口約85萬人，南區龍潭設有客家文化館，但北區擁有26萬客家人口卻並無客家場館，桃園市政府特別選在八德霄裡，斥資約1億2500萬興建北區客家會館，今日舉行開工典禮，結合地景公園設計，打造地上2層樓的建築，讓北桃園的民眾有一個推廣客家文化、表演展覽的場館，預計310個工作天，將會在年底前完工。

桃園市長鄭文燦今日出席「桃園北區客家會館新建工程開工典禮」，將在八德霄裡地區興建一棟地上2層，基地面積約2300坪，總樓地板面積約892坪的建物，內部空間包括客家文化研習館、200席的客家音樂廳、音樂與文學及紀念館及客家文化教室等，此外，將持續辦理周邊公墓清理，結合周邊浣衣池、石母娘娘等文化景點，打造10公頃的客家主題公園，展現霄裡客家文化特色。

鄭文燦說，桃園客家人口約有85萬人，是客家第一庄，八德霄裡不僅是平埔族的最大聚落，也是客家文化的發源地，因此市府和民政局及八德區公所合作，自107年起持續清理八德第一公墓，將2.9公頃土地轉型為花海公園及北區客家會館，鄭還提及，客家局轄下將增設11個客家館舍，如中壢第一公有零售市場大樓的客家文創中心、龍潭的客庄茶故事園區和鍾肇政文學生活園區。

為積極推動客家文化復興、配合中央浪漫台三線計畫，市府打造客家3大亮點建設，包含平鎮「1895乙未戰役紀念公園」、龍潭「台灣客家茶文化館」及新屋「永安海螺文化體驗園區」，預計今年完工；此外，市府還研議3年內將籌辦第一屆世界客家博覽會，以北區客家會館作為主要展場之一，推廣桃園客家文化。

客家文化台三線鄭文燦鍾肇政文創

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