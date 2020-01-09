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廢棄物處理場重啟申請試運轉居民憂 議員組專案小組

2020-01-09 15:29聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

苗栗縣造橋鄉龍昇村民反對坤輿公司在鄉內設置民營廢棄物處理廠，去年11月發動上百人到縣府抗議，去年底北上到監察院陳情，居民憂心設置汙染當地好山好水，質疑時隔多年，環保局為什麼重啟申設案。苗栗縣議員廖秀紅、宋國鼎、羅貴星議會提案組專案小組，今召開第一次專案小組會議，會議決議，釐清坤輿的「聯外道路」是大眾通行使用還是單一特殊性，並在1月22日提出釐清結果，環保局指出，倘若道路確定還是屬於單一特殊性，將暫停審查。

提案議員宋國鼎、羅貴星與廖秀紅，今召開第一次專案小組會議，縣府環保局、工商發展處、農業處相關人員與會到場，議員陳品安、黎煥強、陳光軒、廖英利、劉宗國等人也都與會。

苗栗縣議員羅貴星（左起）、宋國鼎與廖秀紅，針對坤輿公司在造橋鄉設置廢棄物處理廠，...
苗栗縣議員羅貴星（左起）、宋國鼎與廖秀紅，針對坤輿公司在造橋鄉設置廢棄物處理廠，提案組專案小組，今召開第一次會議。記者劉星君／攝影
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議員宋國鼎說，坤輿在苗栗縣造橋鄉龍昇村設置事業廢棄物掩埋場，是十幾年來的問題。在民國8、90年代，苗栗縣政府駁回申請許可，當時聯外道路面積沒有納入開發面積計算，縣府後來審查認為這條聯外道路，只是專讓坤輿事業廢棄物掩埋廠使用，是單一用途，在農地上沒有做農業使用，縣府不准，坤輿訴願後，環保署認定維持原來狀況，居民認為事情落幕。

宋國鼎說，但是地方發現，坤輿事業廢棄物去年申請試運轉審查，縣府環保局在107年認定，聯外道路具公共通行性質，事實狀況有變更，可重新開始試運轉審查，現經過三次審查。

宋國鼎說，不過今天專案小組會議通發現，環保局認為聯外道路是具公共通行，但工商發展處指出，107年時，只是審核建築線指定問題，是有條件、有期限許可，去年底因沒有期限內開發建築，建築線指定失效，在失效形況下，不認定為公眾通行道路。

宋國鼎說，「非常離譜！」，環保局起初屢次說明尊重其他主管機關，工商發展處說不是既成巷道尊重環保局判斷，「各單位都彼此尊重，誰來尊重地方居民？」。

議會專案小組第一次會議做出結論，宋國鼎說，因聯外道路審查有法規問題，環保局承諾重新審查認定，並在1月22日前提出結果。並具體要求環保局提供歷次審查會議的會議記錄。另外，請工商發展處提出，關於廢止建築線指定資料。

議員廖秀紅說，全案延伸10多年，居民抗爭，為什麼之前兩任縣長都沒辦法通過，為什麼現在重啟？居民擔心會影響到水質，居民擔心煩惱到睡不著，希望相關單位提出具體事實，依法行事，給居民交代，讓居民安心。

環保局長陳華盛說，坤輿目前在申請審查階段，未來還有許可證處理申請程序，道路問題會釐清後再做後續處理，倘若道路確定還是屬於單一特殊性，會暫停審查。

苗栗縣造橋鄉民代表古育誌（右起）、村長與自救會長陳清鑫到場表達居民意見，盼相關會...
苗栗縣造橋鄉民代表古育誌（右起）、村長與自救會長陳清鑫到場表達居民意見，盼相關會議資料要透明公開。記者劉星君／攝影
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建築苗栗縣廢棄物

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