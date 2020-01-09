親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

選戰倒數2天！投錯會後悔4年 快來惡補你家選區候選人

女王震怒！哈利梅根逕自發退出聲明「形同對王室宣戰」

投票日上班要給假給薪 桃市府：雇主違法最高罰100萬元

2020-01-09 11:52聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

11日為總統立委選舉投票日，桃園市政府勞動局今天發布新聞稿提醒，具有投票權且當天要上班的勞工，雇主應予以放假一日、工資照給，若當天是休息日或例假就不需出勤，也不另補假，並強調雇主未依法給假給薪或出勤未依法加計工資者，依法可處2萬元以上、最高100萬元罰鍰，並應補給勞工工資，勞工若發現權益遭受侵害，可向市府勞動局檢舉申訴。

市府勞動局說明，在雇主徵得勞工同意且不妨礙投票的情形下，投票日上班，工資計算有4種，若當天是正常工作日，勞工利用中間2小時投票並上班6小時，當天2小時投票時間工資應照給，其餘6小時為加倍工資，若當天是正常工作日，中間利用2小時投票並上班8小時，當天2小時投票時間工資照給，上班8小時中的6小時為加倍工資，另2小時為1又1/3倍工資。

至於投票日當天是休息日，勞工中間利用2小時投票，上班6小時，當天2小時投票工資照給，第1小時到第2小時為1又1/3倍工資，第3小時到第6小時為1又2/3倍工資，最後若勞工是跨日班，如果投票前一晚11點上到投票日當天上午7點，投票日當天零時起就須給加倍工資，雇主須給7小時加倍工資。

市府勞動局另指出，投票日所稱放假「一日」指的是午前零點至午後12點連續24小時，由於投票權僅得於投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得再與其他工作日對調實施，雇主若未依法給假給薪或出勤未依法加計工資者，可處2萬元到100萬元不等罰鍰，並應補給工資。勞工權益如有受損害者，可上勞動局官網下載檢舉書填寄送給勞動局。

勞工於投票日上班依法應予以放假一日、工資照給，圖為前年九合一大選，投開票所外排隊...
勞工於投票日上班依法應予以放假一日、工資照給，圖為前年九合一大選，投開票所外排隊狀況。本報資料照片
分享

投票

延伸閱讀

投票日前操作 蔡鎮村：買價外買權或價差交易

陳水扁批一例一休是失敗改革 主張回到周休二日

投票日國道10時-16時南下塞 高公局估五地...

到投票日天氣都穩定 周日高山「雨夾雪」機率高

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

春聯那句話受歡迎？聖保祿醫院義賣 「好運鼠不盡」夯

2020-01-09 11:17

影／響應2020台灣燈會 東京晴空塔祈福燈現身苗栗

2020-01-09 07:24

桃竹苗缺血 籲投完票來捐 最多女捐血人 25年捐1600次

2020-01-09 00:00

啟英、治平寒冬送暖 董娘王美只13年不斷

2020-01-08 23:36

五楊高架延伸案 徐耀昌：應延到銅鑼才具前瞻性

2020-01-08 23:31

竹市第2場立委政見會 候選人火線交鋒充滿火藥味

2020-01-08 17:33

影／五楊高架延伸案 徐耀昌：應延伸到苗栗銅鑼才具前瞻性

2020-01-08 17:31

全台最長水岸燈會 2020桃園燈會月底登場

2020-01-08 15:54

除捷運綠線、汙水下水道工程 桃市道路春節全面禁挖

2020-01-08 15:25

影／桃竹苗最強女捐血人是她 20年捐1600次

2020-01-08 14:35

桃竹苗血庫庫存亮黃燈 捐血中心憂選舉再衝擊

2020-01-08 13:28

新埔柿餅區道路狹小 縣府鎮公所將合力打通瓶頸路段

2020-01-08 13:22

台61線8處區間測速路段 春節替代道路注意遵守速限

2020-01-08 13:21

受贈毒品試劑 苗栗縣宣示毒品零容忍

2020-01-08 12:49

影／時代力量竹南市場拜票 盼政黨票在苗栗衝佳績

2020-01-08 12:22

交通部2020經典小鎮出爐 竹縣尖石、橫山雙雙獲選

2020-01-08 11:40

科技助攻竹縣資訊共享 治安、救護無時差　

2020-01-08 11:20

農曆年節將至 平鎮警寒冬送暖揪感心

2020-01-08 08:30

桃園風箏、豆干、米干、花彩4節 登全國級觀光活動

2020-01-08 07:53

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

全國首創！花蓮鳳林鎮發年終慰問金 每位鎮民2千元

2020-01-08 15:33

搬來彰化市吧！70歲以上每人領6千春節禮金

2020-01-08 14:46

影／全國首創電子紙路燈設宜蘭 連用4天3夜不斷電

2020-01-08 13:30

全台最長水岸燈會 2020桃園燈會月底登場

2020-01-08 15:54

影／五楊高架延伸案 徐耀昌：應延伸到苗栗銅鑼才具前瞻性

2020-01-08 17:31

2020來鼠錢！台中天津年貨大街今傍晚開始封街血拚

2020-01-08 13:47

台南六甲落羽松轉紅 新增可愛裝置藝術供拍照打卡

2020-01-08 18:18

造勢晚會孫子女突下跪 李翁月娥控訴遭黑函攻擊

2020-01-08 20:41

立榮與華信春節運能已達極限 澎縣府籲鄉親善用台華輪

2020-01-08 14:23

台北茶花展登場 1月10日起5000多株茶花陽明山綻放

2020-01-09 07:30

三貂嶺舊隧道自行車道 明年1月完工

2020-01-08 17:28

種電變養雞場？ 台南百餘白河鄉親拉布條抗議

2020-01-08 18:14

日月潭景區再擴大 納地理中心碑打造「台灣之心」

2020-01-08 19:35

影／高雄農改場一年一會來了 今年迎賓花海有歐風情調

2020-01-08 18:14

台61線8處區間測速路段 春節替代道路注意遵守速限

2020-01-08 13:21

金門縣長楊鎮浯與陳玉珍首度合體拜票 駁斥兩人不合

2020-01-08 15:54

剛讓蘇花改通車 工程人員將花3年再重建南方澳橋

2020-01-09 09:44

除捷運綠線、汙水下水道工程 桃市道路春節全面禁挖

2020-01-08 15:25

竹市第2場立委政見會 候選人火線交鋒充滿火藥味

2020-01-08 17:33

影／鍋壺瓢盆、三太子都來了！蔡英文彰化掃街即景

2020-01-08 14:12

高雄永新漁港夕照景色迷人 快納入走春名單

2020-01-09 07:30

1月11日要讓民眾安心投票 台南市路邊停車格免收費

2020-01-09 10:04

台南隆田舊營區活化 朝打造為全國第一座軍營親子公園

2020-01-09 10:12

安心過年！年終、薪水無虞 雲林縣府提前發放入帳

2020-01-08 16:00

南投燈會打造水陸空燈海 主燈旋轉錢坤帶民眾賺大錢

2020-01-08 12:48

影／他掛布條批被民進黨騙 直言敢掛不怕被告

2020-01-09 00:19

余苑綺病情樂觀 余天：癌細胞縮小了

2020-01-08 22:27

影／林炳坤登廣告下架民進黨 歐中慨如吃定心丸

2020-01-08 20:51

新埔柿餅區道路狹小 縣府鎮公所將合力打通瓶頸路段

2020-01-08 13:22

受贈毒品試劑 苗栗縣宣示毒品零容忍

2020-01-08 12:49

柯文哲現身興仁夜市 不回應選前之夜是否跟郭台銘同台

2020-01-08 22:47

春聯那句話受歡迎？聖保祿醫院義賣 「好運鼠不盡」夯

2020-01-09 11:17

雲林選票運抵 預計投票當天晚上8時完成開票

2020-01-08 12:46

他小時受過苦號召親友助寒士尾牙宴20桌 仍缺15萬紅包

2020-01-09 09:42

影／響應2020台灣燈會 東京晴空塔祈福燈現身苗栗

2020-01-09 07:24

戰車、砲車 台灣燈會重裝上陣

2020-01-08 23:54

影／桃竹苗最強女捐血人是她 20年捐1600次

2020-01-08 14:35

南投春節疏運計畫出爐 要避開這9大塞車地雷區

2020-01-08 22:10

台南新春文化活動整理包看這裡 讓你過年不無聊

2020-01-08 13:04

全澎湖的水肥都是他在抽的！澎湖水肥伯紀實全將退休

2020-01-09 11:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top