投票日上班要給假給薪 桃市府：雇主違法最高罰100萬元

11日為總統立委選舉投票日，桃園市政府勞動局今天發布新聞稿提醒，具有投票權且當天要上班的勞工，雇主應予以放假一日、工資照給，若當天是休息日或例假就不需出勤，也不另補假，並強調雇主未依法給假給薪或出勤未依法加計工資者，依法可處2萬元以上、最高100萬元罰鍰，並應補給勞工工資，勞工若發現權益遭受侵害，可向市府勞動局檢舉申訴。

市府勞動局說明，在雇主徵得勞工同意且不妨礙投票的情形下，投票日上班，工資計算有4種，若當天是正常工作日，勞工利用中間2小時投票並上班6小時，當天2小時投票時間工資應照給，其餘6小時為加倍工資，若當天是正常工作日，中間利用2小時投票並上班8小時，當天2小時投票時間工資照給，上班8小時中的6小時為加倍工資，另2小時為1又1/3倍工資。

至於投票日當天是休息日，勞工中間利用2小時投票，上班6小時，當天2小時投票工資照給，第1小時到第2小時為1又1/3倍工資，第3小時到第6小時為1又2/3倍工資，最後若勞工是跨日班，如果投票前一晚11點上到投票日當天上午7點，投票日當天零時起就須給加倍工資，雇主須給7小時加倍工資。