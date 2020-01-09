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春聯那句話受歡迎？聖保祿醫院義賣 「好運鼠不盡」夯

2020-01-09 11:17聯合報 記者鄭國樑／即時報導

年終愛心年貨義賣、免費客製化春聯，是桃園市聖保祿醫院精神科日間照護中心春節前重要盛事。今明兩天在院區舉辦病患書法作品成果展，及同心園復健商店愛心年貨義賣，師生揮毫贈春聯。

這項年節傳統已持續12年，義賣活動從8日起連3天。活動第一天，日間照護中心病患組成的天使合唱團，在聖保祿醫院職能治療師赫詩穎指揮下，演唱勵志奪冠的「風箏」，這首歌是去年11月，病友參加中華民國康復之友聯盟「健心盃」，精神科康復者社區才藝交流競賽，榮獲全國天籟美聲合唱組第1名，各聲部和諧的搭配，加上病友情感投入演唱，讓觀眾陶醉回味不已，直呼歌聲好好聽。

精神科醫護人員和病患總動員，分工合作送春聯及義賣商品，書法老師陳淑美、蔣其雨老師現場指導該科的病友學生寫春聯當場揮毫，傳統吉祥祝福字如「招財進寶」、「春」、「福」及「滿」等十分搶手，現場也接受民眾客製化春聯內容，以「鼠」生肖為主題，其中「好運鼠不盡」大受歡迎，索取者大排長龍。

聖保祿醫院精神科周佑達主任指出，病患書法作品成果展，及同心園復健商店愛心年貨義賣已持續12年了，12生肖已輪過一回重回鼠年，寫書法是精神科病友很重要治療活動，書法作品成果展讓病友更有信心。

義賣活動至明天（10日），所得將捐助日間照護中心，作為病患復健費用，減輕家屬經濟負擔。愛心年貨市集販售芭樂、番茄及櫻桃等當季水果、炒米粉、香Q肉粽、多汁鮮肉包、生津潤喉甘宋梅、古早味蛋糕、及小琉球手工麻花捲等年節零嘴。

今年義賣活動也延續去年規模，由3位志工媽媽帶著自己小孩的「保祿童心園」，販賣手工及二手商品，現場吆喝聲及年節應景音樂，讓人流穿梭的醫院，充滿年節的快樂氣氛。

日間照護中心病患組成的天使合唱團，演唱勵志奪冠的「風箏」。圖/桃園市聖保祿醫院提...
日間照護中心病患組成的天使合唱團，演唱勵志奪冠的「風箏」。圖/桃園市聖保祿醫院提供
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「好運鼠不盡」大受歡迎，索取者大排長龍。圖/桃園市聖保祿醫院提供
「好運鼠不盡」大受歡迎，索取者大排長龍。圖/桃園市聖保祿醫院提供
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精神科醫護人員和病患總動員，分工合作送春聯及義賣商品。圖/桃園市聖保祿醫院提供
精神科醫護人員和病患總動員，分工合作送春聯及義賣商品。圖/桃園市聖保祿醫院提供
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聖保祿醫院年終愛心年貨義賣、免費客製化春聯。圖/桃園市聖保祿醫院提供
聖保祿醫院年終愛心年貨義賣、免費客製化春聯。圖/桃園市聖保祿醫院提供
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義賣春聯年貨

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