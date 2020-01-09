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影／響應2020台灣燈會 東京晴空塔祈福燈現身苗栗

2020-01-09 07:24聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

日本東京晴空塔在苗栗縣後龍鎮豐富車站現身了！台鐵局與日本東武鐵道實施觀光友好交流，昨天下午在高鐵苗栗站旁的台鐵豐富站點亮「東京晴空塔」的主題祈福燈，成為高鐵、台鐵苗栗地區的一處「新亮點」。

台鐵局與日本東武鐵道2015年簽訂觀光友好協議，雙方同步實施乘車票券的優惠互換活動，為延續兌換熱潮，活動將延續至2021年12月31日。

為響應在台中后里舉辦的2020台灣燈會，台鐵與東武鐵道在苗栗豐富車站通往高鐵車站的廊道邊，架設「幸福之樹─東京晴空塔」祈福燈座，昨天下午2點在豐富站舉辦啟燈儀式，由台鐵運務處副處長陳裕謀、東武鐵道台北分公司總經理早野雅史共同點燈，希望前來參訪的遊客、旅客都能有個豐富幸福、美滿平安的快樂旺旺年。

台鐵局指出，東武鐵道自2015年與台鐵局締結，對方以東京都為起點，延伸到栃木縣日光、鬼怒川溫泉，足利、埼玉縣川越市等地，集團下另有東京晴空塔、百貨公司、飯店、各式遊樂園、動物園與巴士、遊覽船等約80多家公司，2016年並來台北設立第一個海外分公司，期使促進台日觀光、經濟等友好交流。

陳裕謀指出，這次舉辦「雙鐵友好、豐富幸福滿滿年」，特別藉由豐富車站的吉祥站名，來設置東京晴空塔的祈福燈座，豐富站與高鐵苗栗車站毗鄰，並有廊道相通，旅客進出頻繁，能讓更多遊客欣賞到東京晴空塔祈福燈座，也藉以促進台日觀光交流。

台鐵苗栗豐富車站的「東京晴空塔」祈福燈座昨天下午進行點燈儀式。記者胡蓬生／攝影
台鐵苗栗豐富車站的「東京晴空塔」祈福燈座昨天下午進行點燈儀式。記者胡蓬生／攝影
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台鐵苗栗豐富車站的「東京晴空塔」祈福燈座，在夜間發出不同彩光。圖／台鐵局提供
台鐵苗栗豐富車站的「東京晴空塔」祈福燈座，在夜間發出不同彩光。圖／台鐵局提供
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台鐵苗栗豐富車站的「東京晴空塔」祈福燈座，在夜間發出不同彩光。圖／台鐵局提供
台鐵苗栗豐富車站的「東京晴空塔」祈福燈座，在夜間發出不同彩光。圖／台鐵局提供
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台鐵苗栗豐富車站的「東京晴空塔」祈福燈座昨天下午進行點燈儀式。記者胡蓬生／攝影
台鐵苗栗豐富車站的「東京晴空塔」祈福燈座昨天下午進行點燈儀式。記者胡蓬生／攝影
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東武鐵道與台鐵歷來推動的台日友好觀光活動在會場呈現。記者胡蓬生／攝影
東武鐵道與台鐵歷來推動的台日友好觀光活動在會場呈現。記者胡蓬生／攝影
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台鐵苗栗豐富車站的「東京晴空塔」祈福燈座昨天下午進行點燈儀式。記者胡蓬生／攝影
台鐵苗栗豐富車站的「東京晴空塔」祈福燈座昨天下午進行點燈儀式。記者胡蓬生／攝影
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台鐵苗栗豐富車站的「東京晴空塔」祈福燈座今天下午進行點燈儀式。記者胡蓬生／攝影
台鐵苗栗豐富車站的「東京晴空塔」祈福燈座今天下午進行點燈儀式。記者胡蓬生／攝影
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台鐵苗栗豐富車站的「東京晴空塔」祈福燈座，在夜間發出不同彩光。圖／台鐵局提供
台鐵苗栗豐富車站的「東京晴空塔」祈福燈座，在夜間發出不同彩光。圖／台鐵局提供
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台鐵東京鐵道

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