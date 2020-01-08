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守護孤老 捐助華山「到宅服務」 青農響應「送愛到家」

2020-01-08 20:18聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

苗栗縣長徐耀昌呼籲社會各界響應「琴弦奏鳴齊守歲、守護孤老迎金鼠」，有更多人幫忙華...
苗栗縣長徐耀昌呼籲社會各界響應「琴弦奏鳴齊守歲、守護孤老迎金鼠」，有更多人幫忙華山基送年菜到獨居長輩家，協助貼春聯，讓長輩感受濃濃農曆春節氣氛，為老寶貝獻上溫暖的祝福。圖／華山基金會苗栗縣區天使站提供
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華山基金會苗栗縣區天使站今在苗栗縣政府舉辦「琴弦奏鳴齊守歲、守護孤老迎金鼠」，苗栗縣長徐耀昌陪同西湖鄉百歲人瑞敲響鑼，迎接金鼠年，並呼籲社會各界踴躍協助華山基金會送愛心，在農曆春節前為獨居長輩送年菜、貼春聯，讓老人家感受溫馨的年節氣氛。

守護獨居老人愛心活動，由通曉十八音的琴弦合奏開場，中場安排幼兒園笛聲獨奏，詩學書法推廣班現場揮毫寫春聯，增添熱鬧與藝文氣氛。苗栗縣政府社會處挹注華山10萬孤老年菜經費，台電公司、通霄虎嶼山文化協會、莓事團隊、京元電子及巧克力雲莊等機關社團，也出錢出力或以認購年菜方式關心弱勢老寶貝。

華山基金會苗栗縣區天使站指出，大湖在地以非農藥種植草莓青農「莓事團隊」，獲悉偏鄉弱勢長輩高度需要關懷，響應「送愛到家」公益，只要定期定額捐助華山「到宅服務」守護天使，今年2至4月間可免費至草莓園摘草莓1斤。

苗栗縣長徐耀昌說，歲末年終，盼社會各界紛紛伸出溫馨雙手，贊助民生物資或現金支持華山基金會等團體寒冬送暖，正如「1250因為有你」的主題，齊心讓弱勢長輩同樣過個溫暖的春節。

徐耀昌呼籲社會各界響應「琴弦奏鳴齊守歲、守護孤老迎金鼠」，有更多人幫忙華山基送年菜到獨居長輩家，協助貼春聯，讓長輩感受濃濃農曆春節氣氛，為老寶貝獻上溫暖的祝福。

華山基金會指出，苗栗區今年預計送出964份年菜，年菜內容有，10項健康養生的年菜食材及保暖的手做圍巾、圍脖和喜氣洋洋的春聯。基金會平日在泰安除外的17個鄉鎮市，提供失能、失智、失依長輩到宅關懷及陪同就醫等免費服務，但常年欠缺穩定服務經費，期盼各界加發揮愛心投入認助行列，嘉惠更多弱勢長輩，愛心專線037-373627洽杜小姐。

苗栗縣長徐耀昌（左）陪同西湖鄉百歲人瑞敲響大鑼，迎接金鼠年。圖／華山基金會苗栗縣...
苗栗縣長徐耀昌（左）陪同西湖鄉百歲人瑞敲響大鑼，迎接金鼠年。圖／華山基金會苗栗縣區天使站提供
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年菜苗栗縣愛心

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