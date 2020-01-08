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獅子會300G2區、華山基金會 陪孤老圍爐逛年貨大街

2020-01-08 19:08聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

寒冬臘月，家家戶戶除舊佈新，過年氣氛越來越濃，為讓長輩感受溫暖，年節不孤單，國際獅子會300G2區第七專區登高一呼，今天號召30個分會，共同響應華山基金會2020常年服務暨「愛老人愛團圓」，認助桃園區孤老年菜200份，邀請50位老寶貝來到中壢區美豐福德祠前方天幕廣場，提前團圓圍爐。

獅友們攜家帶眷熱情參與，攜手老寶貝，近百人齊心包餃子，協力完成千顆「金元寶」，祈求新的一年，圓滿喜樂，福氣包好包滿。國際獅子會300G2區寒冬送暖，邀50孤老圍爐團圓，開場由魅影中東肚皮舞團，帶來異國風情的音樂與舞蹈，熱鬧場面讓鮮少出門的長輩，感受到濃濃年味。

在獅友陪伴下，孤老也開開心心的逛興國市場年貨大街。攤商一一與長輩閒話家常，並獻上椪柑、蘋果、蛋糕、糖果、餅乾等豐富年貨，讓長輩歡喜過好年。

眾人陪伴老寶貝圍爐饗佳餚，千顆福氣滿滿的元寶與甕仔雞等美食，色香味俱全，暖心又暖胃。獅友巧扮的財神爺，更是帶來驚喜，大跳加官，分送桃園在地知名宮廟龍元宮開運小物紅包，祈求金鼠年人人

平安幸福、大吉大利，更期盼各界伸手扶持公益，分享愛與幸福，共同守護孤單身影。

國際獅子會300G2區今天舉行寒冬送暖，近百人陪著孤老齊心包餃子，協力完成千顆「...
國際獅子會300G2區今天舉行寒冬送暖，近百人陪著孤老齊心包餃子，協力完成千顆「金元寶」。圖／桃園華山基金會提供
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國際獅子會300G2區今天舉行寒冬送暖，獅友巧扮的財神爺更是帶來驚喜，大跳加官，...
國際獅子會300G2區今天舉行寒冬送暖，獅友巧扮的財神爺更是帶來驚喜，大跳加官，分送開運小物紅包。圖／桃園華山基金會提供
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國際獅子會300G2區今天舉行寒冬送暖，陪華山孤老開心的逛興國市場的年貨大街，攤...
國際獅子會300G2區今天舉行寒冬送暖，陪華山孤老開心的逛興國市場的年貨大街，攤商一一與長輩閒話家常，並獻上豐富年貨，讓長輩歡喜過好年。圖／桃園華山基金會提供
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年貨大街中東舞團

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