獅子會300G2區、華山基金會 陪孤老圍爐逛年貨大街

寒冬臘月，家家戶戶除舊佈新，過年氣氛越來越濃，為讓長輩感受溫暖，年節不孤單，國際獅子會300G2區第七專區登高一呼，今天號召30個分會，共同響應華山基金會2020常年服務暨「愛老人愛團圓」，認助桃園區孤老年菜200份，邀請50位老寶貝來到中壢區美豐福德祠前方天幕廣場，提前團圓圍爐。

獅友們攜家帶眷熱情參與，攜手老寶貝，近百人齊心包餃子，協力完成千顆「金元寶」，祈求新的一年，圓滿喜樂，福氣包好包滿。國際獅子會300G2區寒冬送暖，邀50孤老圍爐團圓，開場由魅影中東肚皮舞團，帶來異國風情的音樂與舞蹈，熱鬧場面讓鮮少出門的長輩，感受到濃濃年味。

在獅友陪伴下，孤老也開開心心的逛興國市場年貨大街。攤商一一與長輩閒話家常，並獻上椪柑、蘋果、蛋糕、糖果、餅乾等豐富年貨，讓長輩歡喜過好年。

眾人陪伴老寶貝圍爐饗佳餚，千顆福氣滿滿的元寶與甕仔雞等美食，色香味俱全，暖心又暖胃。獅友巧扮的財神爺，更是帶來驚喜，大跳加官，分送桃園在地知名宮廟龍元宮開運小物紅包，祈求金鼠年人人