陳根德質疑遭影射賄選 桃檢：檢舉尚待查證

桃園市立委候選人陳根德今天表示，多名民眾遭傳喚說明是否在尾牙餐敘中遭特定人補助，疑似有影射賄選之嫌，桃園檢方表示，全案屬「他案」，檢舉尚待查證，外界勿妄加揣測。

中國國民黨桃園市立委第1選區候選人陳根德下午召開記者會表示，檢方昨天對多名證人發出傳票，今天送達到證人家中，封面上書寫「被告陳根德，選舉罷免法案件」，就是先抹黑，事後澄清都沒用的選舉奧步，怎會「未經偵查，就列為被告」。

陳根德說，選舉只剩3天，檢方約談證人，讓選民第一印象認為賄選已經被抓到，令人懷疑「司法背後有黑手介入」，他為捍衛清譽，絕對告到底，同時表示禁得起考驗。

陳根德說，龜山區龜山陸光新城去年12月29日舉辦社區住戶尾牙餐敘活動，他未參加餐敘，也沒有提供活動摸彩獎品，檢方傳票中把他列為「被告」，擺明陷害他，讓有心人士取得傳票後散佈於眾，抹黑他涉案。

民主進步黨立委候選人鄭運鵬下午也召開記者會表示，國民黨在桃園的惡質選舉文化，選民非常清楚，但是因為這種賄選都是透過在地親友鄰居進行，所以過去很難掌握直接證據。

鄭運鵬指出，桃園地檢署接獲具體情資展開傳喚，也支持檢察官勿枉勿縱，徹查到底，一方面讓想進行最後一波買票的人不敢輕舉妄動，一方面給桃園留下乾淨選風。

鄭運鵬說，對手「選舉抹黑，做賊喊捉賊」，也呼籲誠實面對司法調查，讓桃園有個乾淨的選舉。

對此，桃園地檢署表示，檢方受理民眾檢舉陳根德疑似涉賄選案件，因檢舉內容是否屬實尚待查證，請外界不要妄加揣測。為查證檢舉內容真實性，下午以證人身分傳喚相關8人說明。

桃檢也表示，檢察官查辦賄選，絕不預設立場，也不問對象、黨派、身分、地位，以「有聞必查、有據必辦」態度，積極辦理；本件屬於「他案」，檢舉內容是否屬實尚待查證，請外界不要妄加揣測。