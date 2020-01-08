竹市第2場立委政見會 候選人火線交鋒充滿火藥味

新竹市立委選舉第2場公辦政見會登場前，候選人曾楷耀（左起）、高鈺婷、王榮德、廖蓓瑩及鄭正鈐先合影，鄭宏輝稍後才趕到。記者王駿杰／攝影 分享 facebook 新竹市選委會今天舉辦立委選舉第2場電視公辦政見會，民進黨候選人鄭宏輝、國民黨鄭正鈐、時代力量高鈺婷火線交鋒，互批抹黑、抹紅、混淆視聽，國會黨廖蓓瑩直言選情陷入藍綠黃大亂鬥，台灣維新曾楷耀提出0到16歲國家養等12項政見，無黨籍王榮德肯定竹市治安好，還當場打110報案測試，讓充滿火藥味的政見會有個輕鬆的結尾。

廖蓓瑩說，民進黨不分區立委林靜儀說出「主張統一是叛國」，以要脅言論恐嚇台灣人民，還以國會多數暴力通過比刑法100條更嚴重的反滲透法，讓台灣民主倒退，呼籲民進黨不要用打壓異己的方式打擊人民，竹市立委選情藍綠黃大亂鬥，希望討厭藍綠黃的選民給她機會服務，藍綠不過半才能杜絕國家災難。

曾楷耀澄清參選立委是為參選市議員鋪路的謠言，呼籲選民不要相信假消息，他也提出打造香山新市鎮、推動竹竹苗合併升格為直轄市、0到16歲國家養、學貸免息及推動鐵路立體化等12項政見，並呼籲選民團結下架藍綠黃，國會才有進步的力量，他保證當選後不炒地皮不包工程，做1個專業立委。

鄭宏輝批藍黃用奧步抹黑，他強調民進黨大陸政策並非反對正常投資、交流，而是反對出賣國家主權的人，請國民黨不要抹紅，他到大陸開的公司不曾營業且已註銷，國民黨卻對他栽贓抹黑，他也批時代力量是假台派，捕風捉影以10幾年的舊案編故事指他炒地皮，鋪天蓋地抹黑，他已提告，也呼籲選民集中選票，不要讓國民黨漁翁得利。

鄭正鈐指出，台灣幾十年來的自由民主都被執政黨破壞，回到威權時代，還用網軍帶風向打壓異己，選民要改變現況，就要支持正派有經驗的國民黨，他反批鄭宏輝扣人假台派的帽子，並強調他認同兩岸和平發展，去大陸投資本來沒事，但民進黨卻雙種標準，自己去大陸是愛台，別人去就賣台，沒有是非，只看權勢與位置。

高鈺婷批鄭正鈐、鄭宏輝都擔任多屆市議員，對公托公幼及社會住宅都零提案、零質詢，且她揭露鄭宏輝炒地皮後，竟遭人恐嚇，她指控鄭宏輝炒地皮的文宣內容，一筆土地獲利5千萬元，不是炒地皮嗎？鄭宏輝混淆視聽來面對她的質疑，文宣中也批鄭正鈐財務不明，鄭宏輝卻報案要檢警查這分文宣，不可理諭。