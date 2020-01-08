影／五楊高架延伸案 徐耀昌：應延伸到苗栗銅鑼才具前瞻性

五楊高架延伸案是中央重大交通建設，苗栗縣憂心五楊高架延伸到頭份，對頭份地區帶來更大交通衝擊，苗栗縣長徐耀昌再次強調，五楊高架僅延伸到頭份，會加重頭份交流道負擔，尤其台積電將在竹南科學園區投資先進封測廠，力晶半導體要在銅鑼科學園區設廠，「五楊高架應往南延伸經造橋、頭屋、苗栗到銅鑼，中間增設造橋交流道，才是對桃竹苗地區真正前瞻性規畫」。

苗栗縣政府近期接獲國家發展委員會來函，對高速公路局辦理「國道一號五楊高架延伸到苗栗頭份可行性研究」成果報告，詢問縣府意見。苗栗縣長徐耀昌強調，對於五楊高架僅延伸到頭份「堅決反對」，唯有五楊高架延伸銅鑼，才能為北台灣帶來具有前瞻性、福國利民建設。

苗栗縣長徐耀昌說，頭份已經塞到不行，如果五楊高延伸到頭份，交通秩序會大亂，車子上不去，下班下不來。新竹縣楊縣長也提到，如果為了解決新竹縣塞車，但苗栗縣頭份卻塞在那，他也不樂見。

苗栗縣政府工務處擬定短、中、長期改善策略，請中央協助徹底解決國道一號頭份端點交通問題。

工務處指出，短期部分，五楊高架增設頭份交流銜接苗栗北橫公路；依可行性研究報告顯示，國道1號新竹系統交流道以南有高達三分之一車流在頭份交流道駛出，頭份交流道現況無論平日假日均壅塞不堪（尤其南下出口及北上入口匝道在尖峰交通量更惡化），甚至影響國道主線及周邊省道等平面道路行車效率，高架道路終點在頭份交流道前為止，未來長短途車流同時匯入恐加遽國道主線匯流端點以南路段及頭份交流道的交通壅塞。

因應交通衝擊，縣府現辦理頭份第二交流道可行性研究作業；行政院長蘇貞昌108年11月3日視察造橋交流道建設計畫同意中央全額補助一案，也為因應高架道路延伸至頭份相關配套，解決國道在端點交通問題及分流頭份交流道交通量需求，請中央協助增設五楊高架頭份第二交流道，銜接苗栗北橫公路，旅遊與居民工作動線分流。

中期方面， 工務處指出，五楊高架延伸至銅鑼；竹南、頭份是苗栗縣人口成長最快行政區域，人口近20萬人，受惠新竹科學園區等工作發展，通勤車流不斷成長。竹南、銅鑼科學園區，與新竹縣市形成環帶科技產業共同生活圈，但苗北地區交通現況在國道1號僅能透過頭份交流道，未來台積電先進封測廠案進駐竹南科學園區，勢必衍伸更多車流，將嚴重加遽頭份交流道回堵。

工務處指出，銅鑼科學園區隨台商回流，力晶半導體等大廠在銅鑼建廠，因應銅鑼科學園區未來成長交通需求，完善整體交通網路，建議高架道路終點規畫仍務必延伸銅鑼，並在頭份交流道附近適當地點設高架平面轉接道，徹底解決國道頭份路段壅塞，並帶動國道沿線科學園區產業運輸發展，共創中央及地方雙贏。