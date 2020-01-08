親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

175位博士連署質疑蔡英文論文 教育部5度重申查證屬實

伊朗竟回擊美軍基地！ 為何做出讓國際都看走眼的決定

影／五楊高架延伸案 徐耀昌：應延伸到苗栗銅鑼才具前瞻性

2020-01-08 17:31聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

五楊高架延伸案是中央重大交通建設，苗栗縣憂心五楊高架延伸到頭份，對頭份地區帶來更大交通衝擊，苗栗縣長徐耀昌再次強調，五楊高架僅延伸到頭份，會加重頭份交流道負擔，尤其台積電將在竹南科學園區投資先進封測廠，力晶半導體要在銅鑼科學園區設廠，「五楊高架應往南延伸經造橋、頭屋、苗栗到銅鑼，中間增設造橋交流道，才是對桃竹苗地區真正前瞻性規畫」。

苗栗縣政府近期接獲國家發展委員會來函，對高速公路局辦理「國道一號五楊高架延伸到苗栗頭份可行性研究」成果報告，詢問縣府意見。苗栗縣長徐耀昌強調，對於五楊高架僅延伸到頭份「堅決反對」，唯有五楊高架延伸銅鑼，才能為北台灣帶來具有前瞻性、福國利民建設。

苗栗縣長徐耀昌說，頭份已經塞到不行，如果五楊高延伸到頭份，交通秩序會大亂，車子上不去，下班下不來。新竹縣楊縣長也提到，如果為了解決新竹縣塞車，但苗栗縣頭份卻塞在那，他也不樂見。

苗栗縣政府工務處擬定短、中、長期改善策略，請中央協助徹底解決國道一號頭份端點交通問題。

工務處指出，短期部分，五楊高架增設頭份交流銜接苗栗北橫公路；依可行性研究報告顯示，國道1號新竹系統交流道以南有高達三分之一車流在頭份交流道駛出，頭份交流道現況無論平日假日均壅塞不堪（尤其南下出口及北上入口匝道在尖峰交通量更惡化），甚至影響國道主線及周邊省道等平面道路行車效率，高架道路終點在頭份交流道前為止，未來長短途車流同時匯入恐加遽國道主線匯流端點以南路段及頭份交流道的交通壅塞。  

因應交通衝擊，縣府現辦理頭份第二交流道可行性研究作業；行政院長蘇貞昌108年11月3日視察造橋交流道建設計畫同意中央全額補助一案，也為因應高架道路延伸至頭份相關配套，解決國道在端點交通問題及分流頭份交流道交通量需求，請中央協助增設五楊高架頭份第二交流道，銜接苗栗北橫公路，旅遊與居民工作動線分流。

中期方面， 工務處指出，五楊高架延伸至銅鑼；竹南、頭份是苗栗縣人口成長最快行政區域，人口近20萬人，受惠新竹科學園區等工作發展，通勤車流不斷成長。竹南、銅鑼科學園區，與新竹縣市形成環帶科技產業共同生活圈，但苗北地區交通現況在國道1號僅能透過頭份交流道，未來台積電先進封測廠案進駐竹南科學園區，勢必衍伸更多車流，將嚴重加遽頭份交流道回堵。

工務處指出，銅鑼科學園區隨台商回流，力晶半導體等大廠在銅鑼建廠，因應銅鑼科學園區未來成長交通需求，完善整體交通網路，建議高架道路終點規畫仍務必延伸銅鑼，並在頭份交流道附近適當地點設高架平面轉接道，徹底解決國道頭份路段壅塞，並帶動國道沿線科學園區產業運輸發展，共創中央及地方雙贏。

長期方面，工務處指出，竹竹苗輕軌捷運系統，建構便利竹苗生活圈；苗北地區與新竹縣市及科學園區通勤交流日趨緊密，請中央將竹竹苗整體交通網路系統整體改善規畫通盤檢討。軌道運輸部分，考量五楊高架道路通車後造成更多車輛駛入高速公路，加遽國道及地方道路壅塞，請中央推動竹竹苗輕軌捷運建置計畫（新竹市－科學園區－竹南頭份），大眾運輸系統建置，降低空污，舒緩國道等公路系統壓力，帶動地方產業。

五楊高架。本報資料照片
五楊高架。本報資料照片
分享
頭份交流道。圖／苗栗縣政府提供
頭份交流道。圖／苗栗縣政府提供
分享
苗栗縣政府工務處擬定短、中、長期改善策略，請中央協助徹底解決國道一號頭份端點交通...
苗栗縣政府工務處擬定短、中、長期改善策略，請中央協助徹底解決國道一號頭份端點交通問題。圖／苗栗縣政府提供
分享
頭份交流道。圖／苗栗縣政府提供
頭份交流道。圖／苗栗縣政府提供
分享
苗栗縣長徐耀昌今再次強調，五楊高架僅延伸到頭份，會加重頭份交流道負擔，五楊高架應...
苗栗縣長徐耀昌今再次強調，五楊高架僅延伸到頭份，會加重頭份交流道負擔，五楊高架應往南延伸經造橋、頭屋、苗栗到銅鑼，中間增設造橋交流道，才是對桃竹苗地區真正前瞻性規畫。記者劉星君／攝影
分享

國道五楊高架苗栗縣徐耀昌

延伸閱讀

受贈毒品試劑 苗栗縣宣示毒品零容忍

健康大利多 苗栗縣增購肺炎疫苗供65-74歲...

元旦升旗開運大摸彩 徐耀昌：鄉親最大利益為施...

宏楷科技竹南新廠啟用！稅籍遷至苗縣 提升苗栗...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

除捷運綠線、汙水下水道工程 桃市道路春節全面禁挖

2020-01-08 15:25

竹市第2場立委政見會 候選人火線交鋒充滿火藥味

2020-01-08 17:33

全台最長水岸燈會 2020桃園燈會月底登場

2020-01-08 15:54

影／桃竹苗最強女捐血人是她 20年捐1600次

2020-01-08 14:35

桃竹苗血庫庫存亮黃燈 捐血中心憂選舉再衝擊

2020-01-08 13:28

新埔柿餅區道路狹小 縣府鎮公所將合力打通瓶頸路段

2020-01-08 13:22

台61線8處區間測速路段 春節替代道路注意遵守速限

2020-01-08 13:21

受贈毒品試劑 苗栗縣宣示毒品零容忍

2020-01-08 12:49

影／時代力量竹南市場拜票 盼政黨票在苗栗衝佳績

2020-01-08 12:22

交通部2020經典小鎮出爐 竹縣尖石、橫山雙雙獲選

2020-01-08 11:40

科技助攻竹縣資訊共享 治安、救護無時差　

2020-01-08 11:20

農曆年節將至 平鎮警寒冬送暖揪感心

2020-01-08 08:30

桃園風箏、豆干、米干、花彩4節 登全國級觀光活動

2020-01-08 07:53

龜山龍壽陸橋今年拆 將先做好配套

2020-01-07 23:57

苑裡藺草補助提高 每期作每公頃5萬元

2020-01-07 23:53

竹縣3大熱點走春 5線公車免費 可走替代道路

2020-01-07 23:49

台鐵桃園段地下化 國發會審定

2020-01-07 23:43

桃園第3個 楊梅當選經典小鎮

2020-01-07 23:34

國發會通過桃園鐵路地下化綜規 市府促臨時軌早開工

2020-01-07 21:56

蔡阿嘎評選候選人顏值大PK 「中壢周杰倫」排第6

2020-01-07 19:05

春節竹縣三大觀光區 縣府祭免費公車、替代道路免塞車

2020-01-07 17:35

影／柯文哲桃園大廟參香 支持者搶合照喊「阿北加油」

2020-01-07 17:26

鄭宏輝質疑鄭正鈐親中 鄭正鈐：鄭宏輝嘴巴顧主權

2020-01-07 16:15

柯文哲首次桃園掃街拜票 喊「心存善念盡力而為」

2020-01-07 16:12

陳超明最辛苦時拉一把 庇護工場愛心衛生紙鋪貨到中油

2020-01-07 16:08

影／賴清德、羅貴星 通苑車隊掃街造勢

2020-01-07 16:02

影／龍潭大池管理中心基柱裸露 地方盼補強

2020-01-07 15:33

婦女生育津貼不無小補 苗栗市、頭份市今年小確幸

2020-01-07 14:52

健康大利多 苗栗縣增購肺炎疫苗供65-74歲長者免費接種

2020-01-07 13:57

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

全國首創！花蓮鳳林鎮發年終慰問金 每位鎮民2千元

2020-01-08 15:33

台南祕境後花園 新化入選2020台灣經典小鎮

2020-01-08 07:43

桃園第3個 楊梅當選經典小鎮

2020-01-07 23:34

影／他拿這個要簽名 李佳芬「我嚇了一跳！」

2020-01-07 21:47

挺韓國瑜「貪食蛇」車隊 今晚橫掃南高雄

2020-01-07 22:16

國發會通過桃園鐵路地下化綜規 市府促臨時軌早開工

2020-01-07 21:56

超開心！黃敏惠：嘉市年終15日發 臨時員薪資也提早

2020-01-07 19:22

台中人注意！台74線潭子往返松竹段 16日晚間封閉

2020-01-08 10:27

桃園風箏、豆干、米干、花彩4節 登全國級觀光活動

2020-01-08 07:53

雲林割布條糾紛未平 當事議員發聲明再炒作就告人

2020-01-08 00:16

3月娃搶走造勢晚會鋒頭 讓蔡英文好吃味

2020-01-07 23:48

影／黃敏惠貼文影射中央「博歹賭」 鴨霸不重視嘉義市

2020-01-07 20:09

北市外送條例三讀通過 雙北3.5萬外送員受惠

2020-01-08 00:18

影／全國首創電子紙路燈設宜蘭 連用4天3夜不斷電

2020-01-08 13:30

配合二溪路施工 二林鎮790戶本月15日停水8小時

2020-01-08 10:19

影／差1字差很大！嘉義市農民1年少領1600萬

2020-01-08 12:09

搬來彰化市吧！70歲以上每人領6千春節禮金

2020-01-08 14:46

台鐵桃園段地下化 國發會審定

2020-01-07 23:43

孵全台最大巨蛋 台中拚111年動工

2020-01-07 23:42

影／台東輔選狠酸賴清德 謝龍介：不快樂就回台南吧

2020-01-08 10:53

交通部2020經典小鎮出爐 竹縣尖石、橫山雙雙獲選

2020-01-08 11:40

影／清大梅園梅花盛開中 珍稀6瓣梅成亮點

2020-01-08 11:10

金門縣長楊鎮浯與陳玉珍首度合體拜票 駁斥兩人不合

2020-01-08 15:54

水公司舊址設停車場 淡水民憂噪音等問題

2020-01-07 19:10

影／基隆電視政見會 蔡適應、宋瑋莉火力全開明批暗諷

2020-01-07 20:30

前金舊警舍變「老青共居」社會住宅 實品屋搶先曝光

2020-01-08 11:58

影／鍋壺瓢盆、三太子都來了！蔡英文彰化掃街即景

2020-01-08 14:12

2020來鼠錢！台中天津年貨大街今傍晚開始封街血拚

2020-01-08 13:47

蔡阿嘎評選候選人顏值大PK 「中壢周杰倫」排第6

2020-01-07 19:05

安心過年！年終、薪水無虞 雲林縣府提前發放入帳

2020-01-08 16:00

新北塭仔圳重劃本月啟動 21日專案小組審議

2020-01-08 10:33

新埔柿餅區道路狹小 縣府鎮公所將合力打通瓶頸路段

2020-01-08 13:22

雲林男子被毆傷 當事人：只是單純掛布條糾紛

2020-01-07 23:38

全台最長水岸燈會 2020桃園燈會月底登場

2020-01-08 15:54

政黨票76.5公分選舉史最長 嘉縣總統立委選票印製完成

2020-01-07 18:49

寒假來法鼓山青年禪修營 學當孤獨勇士

2020-01-08 08:57

品質掛保證！台南市農產運銷推出「年節水果禮盒」

2020-01-08 09:41

淡水文中四公園更新 老人小孩安全玩

2020-01-07 19:09

受贈毒品試劑 苗栗縣宣示毒品零容忍

2020-01-08 12:49

南投燈會打造水陸空燈海 主燈旋轉錢坤帶民眾賺大錢

2020-01-08 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top