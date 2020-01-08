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全台最長水岸燈會 2020桃園燈會月底登場

2020-01-08 15:54聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

2020桃園燈會將於31日登場為期13天，市府觀光旅遊局今天在市政會議上進行專案...
2020桃園燈會將於31日登場為期13天，市府觀光旅遊局今天在市政會議上進行專案報告，表示今年首度移師老街溪的桃園燈會規畫3大燈區、7大亮點，屆時也將首度邀來高12公尺法國機械巨龍馬戲雜耍團隊演出「光之巨龍秀」，精彩可期。圖／桃園市觀旅局提供
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2020桃園燈會將於31日登場為期13天，市府觀光旅遊局今天在市政會議上進行專案報告，表示今年首度移師老街溪的桃園燈會規畫3大燈區、7大亮點，2公里長水岸打造為「光之桃花源」，為全台最長的水岸燈會，副市長游建華也指示，2020桃園燈會為市府年度重要活動，燈會為期13天，請各局處務必全力將燈會辦好，邀請市民朋友踴躍參觀。

市府觀旅局指出，桃園燈會將從1月31日（正月初七）起至2月12日（正月十九），為期13天在老街溪畔規畫3大燈區，包括平鎮區新勢公園「飛天曙光區」、中壢區老街溪河岸公園「銀河曙光燈區」及光明公園「大地曙光燈區」，主視覺找來操刀台灣燈會主視覺的設計團隊設計，以「光之桃花源」代表桃園老街溪在經過大力整治、脫胎換骨後，老街溪成為桃園休閒活動的新地標，期待藉由燈會讓更多的市民朋友發現全新的老街溪。

觀旅局長楊勝評也說，2020桃園燈會延續桃園水岸燈會特色，結合光影科技設計7大亮點，包括「全台最長」水岸燈會；「全台最大」透明網格屏幕面積廣達500平方公尺光雕秀；「國內第一」首創超過萬朵LED七彩變色玫瑰花毯-光之花毯秀；「台灣最大」超過百隻3D昆蟲、動物浮空投影秀—光之森林；「首度來台、全台獨家」高12公尺法國機械巨龍馬戲雜耍團隊—光之巨龍秀；「桃園原創」全新創作夜光遊行踩街秀—老鼠娶親；還有「燈會專屬」為桃園燈會量身打造的「曙光樂團」為燈會創作、演唱桃園燈會主題曲。

楊也提到，從2月5日至2月12日燈會現場安排多場精彩表演，包括MANJAGO GROUP非洲鼓舞團、法國紅磨坊賭城歌舞秀舞團、MRG魔力奇幻馬戲家族、Ocean 海洋拉美騷莎樂團等，都是國際級表演團隊，歡迎市民與國人前來桃園賞燈、看表演，一同歡慶元宵。

2020桃園燈會將於31日登場為期13天，市府觀光旅遊局今天在市政會議上進行專案...
2020桃園燈會將於31日登場為期13天，市府觀光旅遊局今天在市政會議上進行專案報告，表示今年首度移師老街溪的桃園燈會規畫3大燈區、7大亮點，屆時也將首度邀來高12公尺法國機械巨龍馬戲雜耍團隊演出「光之巨龍秀」，精彩可期。圖／桃園市觀旅局提供
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