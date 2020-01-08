親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

我國發現2例符合武漢旅遊肺炎通報 疾管署擬列法定傳染病

月薪不到三萬他「甘之如飴」 原因曝光網友意見兩極

憲光二村12日贈春聯賀新年 邀民眾重溫眷村

2020-01-08 14:40聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

農曆年節將至，桃園市龜山區憲光二村將在1月12日（周日）早上9點半辦理眷村迎春，現場會有書法家揮毫贈送春聯、精彩樂團表演，更與醒吾科技大學地方創生實驗班合作鼠年創意闖關遊戲，另還有社區「真人圖書館」活動，邀請在地家族及新住民帶來他們在龜山的生命故事及記憶美食，邀請民眾到眷村一同迎新年。

桃園市政府文化局與龜山區公所合作，首次以「真人圖書館」為題，邀請住在憲光二村附近的民眾來分享生命故事及記憶中的美食，文化局表示，每個人都有屬於自己的故事，猶如一座小型圖書館，因此邀請在地鄉親來分享自身故事，例如在憲光二村尚未建村前就在該片土地上養牛、種田的梁家，更見證憲光二村建村過程。

住在憲光二村外圍，常批菜到村內販賣的張家，張家媳婦是越南人、女婿是菲律賓人、姑姑從中國嫁過來，可說是個小型聯合國；龜山過溪山上平埔族阿桑，將閩南與原住民的文化元素結合，帶來特色美食；另有從泰國、菲律賓到龜山辛苦打拚的新住民會擺出異國美食與民眾分享，各自分享不同故事給現場民眾。

此外，與醒吾科技大學地方創生實驗班合作規畫闖關遊戲，以憲光二村方伯故事為藍本，設計雜貨店、書信及童玩等眷村情境式遊戲，參與民眾可在闖關解任務、玩懷舊踩高蹺及踩報紙遊戲時，與學生扮演的角色互動，這種「沉浸式劇場」的活動方式，能讓民眾有身歷其境的感覺，更能重溫眷村歲月及童年時光。

桃園市龜山區憲光二村將在1月12日（周日）早上9點半辦理眷村迎春，現場會有書法家...
桃園市龜山區憲光二村將在1月12日（周日）早上9點半辦理眷村迎春，現場會有書法家揮毫贈送春聯、精彩樂團表演，還有鼠年創意闖關遊戲。圖／桃園市文化局提供
分享
桃園市龜山區憲光二村將在1月12日（周日）早上9點半辦理眷村迎春，現場會有書法家...
桃園市龜山區憲光二村將在1月12日（周日）早上9點半辦理眷村迎春，現場會有書法家揮毫贈送春聯、精彩樂團表演，還有鼠年創意闖關遊戲。圖／桃園市文化局提供
分享
桃園市龜山區憲光二村將在1月12日（周日）早上9點半辦理眷村迎春，現場會有書法家...
桃園市龜山區憲光二村將在1月12日（周日）早上9點半辦理眷村迎春，現場會有書法家揮毫贈送春聯、精彩樂團表演，還有鼠年創意闖關遊戲。圖／桃園市文化局提供
分享

眷村圖書館

延伸閱讀

台東市公所邀名家揮毫贈春聯 今明開放市民索取...

親手做羹湯！馬英九汐止市場輔選掃街 還發送春...

78歲小書包志工：將眷村故事一代一代傳下去

馬英九夜市發春聯人氣爆棚 與攤商合唱還玩套圈...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台61線8處區間測速路段 春節替代道路注意遵守速限

2020-01-08 13:21

桃竹苗血庫庫存亮黃燈 捐血中心憂選舉再衝擊

2020-01-08 13:28

新埔柿餅區道路狹小 縣府鎮公所將合力打通瓶頸路段

2020-01-08 13:22

受贈毒品試劑 苗栗縣宣示毒品零容忍

2020-01-08 12:49

影／時代力量竹南市場拜票 盼政黨票在苗栗衝佳績

2020-01-08 12:22

交通部2020經典小鎮出爐 竹縣尖石、橫山雙雙獲選

2020-01-08 11:40

科技助攻竹縣資訊共享 治安、救護無時差　

2020-01-08 11:20

農曆年節將至 平鎮警寒冬送暖揪感心

2020-01-08 08:30

桃園風箏、豆干、米干、花彩4節 登全國級觀光活動

2020-01-08 07:53

龜山龍壽陸橋今年拆 將先做好配套

2020-01-07 23:57

苑裡藺草補助提高 每期作每公頃5萬元

2020-01-07 23:53

竹縣3大熱點走春 5線公車免費 可走替代道路

2020-01-07 23:49

台鐵桃園段地下化 國發會審定

2020-01-07 23:43

桃園第3個 楊梅當選經典小鎮

2020-01-07 23:34

國發會通過桃園鐵路地下化綜規 市府促臨時軌早開工

2020-01-07 21:56

蔡阿嘎評選候選人顏值大PK 「中壢周杰倫」排第6

2020-01-07 19:05

春節竹縣三大觀光區 縣府祭免費公車、替代道路免塞車

2020-01-07 17:35

影／柯文哲桃園大廟參香 支持者搶合照喊「阿北加油」

2020-01-07 17:26

鄭宏輝質疑鄭正鈐親中 鄭正鈐：鄭宏輝嘴巴顧主權

2020-01-07 16:15

柯文哲首次桃園掃街拜票 喊「心存善念盡力而為」

2020-01-07 16:12

陳超明最辛苦時拉一把 庇護工場愛心衛生紙鋪貨到中油

2020-01-07 16:08

影／賴清德、羅貴星 通苑車隊掃街造勢

2020-01-07 16:02

影／龍潭大池管理中心基柱裸露 地方盼補強

2020-01-07 15:33

婦女生育津貼不無小補 苗栗市、頭份市今年小確幸

2020-01-07 14:52

健康大利多 苗栗縣增購肺炎疫苗供65-74歲長者免費接種

2020-01-07 13:57

台灣文學之母鍾肇政傳記─攀一座山 12日新書發表

2020-01-07 12:19

竹市動保園區1月18日啟用 收容犬貓聽音樂Villa級享受

2020-01-07 10:31

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

台南祕境後花園 新化入選2020台灣經典小鎮

2020-01-08 07:43

少見雲海火燒雲 攝影師在阿里山拍到了！

2020-01-07 16:50

桃園第3個 楊梅當選經典小鎮

2020-01-07 23:34

挺韓國瑜「貪食蛇」車隊 今晚橫掃南高雄

2020-01-07 22:16

影／他拿這個要簽名 李佳芬「我嚇了一跳！」

2020-01-07 21:47

國發會通過桃園鐵路地下化綜規 市府促臨時軌早開工

2020-01-07 21:56

超開心！黃敏惠：嘉市年終15日發 臨時員薪資也提早

2020-01-07 19:22

全國首創 北市外送平台業者管理自治條例三讀通過

2020-01-07 17:50

桃園風箏、豆干、米干、花彩4節 登全國級觀光活動

2020-01-08 07:53

只花15天！金門首例罷免議長洪允典案 第一門檻連署達標

2020-01-07 17:46

台中人注意！台74線潭子往返松竹段 16日晚間封閉

2020-01-08 10:27

雲林割布條糾紛未平 當事議員發聲明再炒作就告人

2020-01-08 00:16

3月娃搶走造勢晚會鋒頭 讓蔡英文好吃味

2020-01-07 23:48

桃園龜山龍壽陸橋使用率低 今年開拆

2020-01-07 17:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top