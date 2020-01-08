憲光二村12日贈春聯賀新年 邀民眾重溫眷村

農曆年節將至，桃園市龜山區憲光二村將在1月12日（周日）早上9點半辦理眷村迎春，現場會有書法家揮毫贈送春聯、精彩樂團表演，更與醒吾科技大學地方創生實驗班合作鼠年創意闖關遊戲，另還有社區「真人圖書館」活動，邀請在地家族及新住民帶來他們在龜山的生命故事及記憶美食，邀請民眾到眷村一同迎新年。

桃園市政府文化局與龜山區公所合作，首次以「真人圖書館」為題，邀請住在憲光二村附近的民眾來分享生命故事及記憶中的美食，文化局表示，每個人都有屬於自己的故事，猶如一座小型圖書館，因此邀請在地鄉親來分享自身故事，例如在憲光二村尚未建村前就在該片土地上養牛、種田的梁家，更見證憲光二村建村過程。

住在憲光二村外圍，常批菜到村內販賣的張家，張家媳婦是越南人、女婿是菲律賓人、姑姑從中國嫁過來，可說是個小型聯合國；龜山過溪山上平埔族阿桑，將閩南與原住民的文化元素結合，帶來特色美食；另有從泰國、菲律賓到龜山辛苦打拚的新住民會擺出異國美食與民眾分享，各自分享不同故事給現場民眾。