影／桃竹苗最強女捐血人是她 20年捐1600次

挽袖捐熱血是不少民眾早已養成的習慣，桃園市捐血人劉嘉惠20年來就捐了1600次，是新竹捐血中心轄管桃竹苗地區捐血次數最多的女捐血人，劉定期進行分離術捐血，每2周就到捐血站報到捐血小班，她說，捐血是好事，自己也會因捐血控制飲食，並維持充足睡眠，也是維持身體健康的好方法，年復一年沒想到已捐了1600次，也希望鼓勵更多人一起挽袖助人。

為提升血液品質及保障捐血人健康，一般捐全血250毫升須間隔2個月，500毫升要間隔3個月以上，男性年捐血量限制在1500毫升以內，女性年捐血量限制在1000毫升以內，不過若為分離術捐血間隔為2周，1年最多可捐24次，至於分離出血漿，年捐血量不得超過12公升。

新竹捐血中心轄管9處捐血站室，除了苗栗的頭份、竹南捐血室僅能捐全血，其餘7處都有設有機台與床位提供分離術血小板捐血，劉嘉惠幾乎每2周都會到桃園捐血站報到捐血小板，雖然一次要坐一個多小時，但她早已養成習慣，平時也擔任捐血站志工，協助捐血事宜。

談其捐血緣起，劉說，最早是因為買房緣故，而向老天發願捐血行善，當年桃園還沒設立捐血站，但在火車站前有捐血車，當時從沒捐過血的她「有點怕怕的」，還找了老公一起壯膽，有了第一次捐血經驗，讓她逐漸養成習慣，只要能捐血的時間一到，就會挽袖捐血。

劉說，一開始以捐全血為主，但看到新聞報導看到有捐血人捐血次數高，心想不是有次數限制嗎，明顯年齡與捐血次數不符，問了捐血中心人員才知道，捐血小板只要相隔2周就能再度捐血，她評估自己體重足夠、血管夠粗，也能接受要花1個多小時捐血，因此一捐之後就「不曾跑位」，多年來都固定捐血小板。

「捐血是好事，沒想太多，就一路就捐到現在了！」劉嘉惠也說，因長年有捐血習慣，飲食避免油膩，也會維持充足睡眠，轉眼就捐了20年，其實原本有設定200次捐血目標，但經年累月下來，捐血次數早已達標，當年向老天爺發願也已如願，但認為捐血是好事，所以就不曾停過，她也希望其他人「能捐就來捐」，捐血有益無害，也有利於新陳代謝。