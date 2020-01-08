徐茂淦展創作「鄉長壺」 今辦展覽與義賣助社福機構

新竹縣新豐鄉前鄉長徐茂淦醉心於手拉胚壺，許多藝術界的朋友，都稱徐鄉長的手拉胚壺，叫做鄉長壺，他從政一生，把句點放在茶壺之上，今天舉辦展覽與義賣會，義賣所得將全數捐給6個社福團體，藝術與愛心結合，造福社會。

徐茂淦是新豐扶輪社的創社長，今天在新豐扶輪社的協助下，在新竹縣文化局美術館地下室舉行茶壺創作義賣個展，新豐扶輪社長彭庭蓁表示，這是新豐扶輪社首度舉辦茶壺義賣會，從今天起到2月2日，所得將捐給罕見疾病基金會、華山基金會、香園紀念教養院、顱顏基金會、愛盲基金會、家扶中心等6個社福團體，徐茂淦拿出心愛的茶壺創作，不僅樣式別緻好看，品質也很好，獲得不少人喜愛。

徐茂淦在公餘拜師陳威恩開始了他捏陶的藝術人生，融入自己的情思，所以需要更多情感投入，他說拉坯要心無旁鶩，全神灌注，一直有著這樣的自我期許才能夠不斷精進，特別是醉心在拉坏的時光裡，時間一溜煙即過，那種充實感，是他從政後的甜蜜，如今他日日心生歡喜。

這次以「蘊古蓄樸」當作個展主題，就是想表現樸素與無華，讓作品百看不膩。徐茂淦表示，他從鄉長第二任為了推動新豐的客家藝文園區，他特別去學手拉胚壺，那時才真正投入、接觸藝術。

近期徐茂淦從政治舞台退休後，時間充裕，能做更多的創作，他表示，茶壺人生就如同他從政人生，有一種滄桑之後的返璞歸真，因為做茶壺是他最快樂的時光，藝術與文化是社會穩定的力量，也盼望大家一起來支持此次公益的活動。