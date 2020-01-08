66歲婦食慾不振、體重暴跌 檢查發現罹第3期胃癌

新竹一名66歲的黎姓婦人半年前開始食慾不振，體重暴跌，檢查後發現胃底部有惡性腫瘤，確診為第三期胃癌，經醫師施以3D腹腔鏡次全胃切除合併淋巴結切除及胃腸道重建手術，切除約4公分的惡性腫瘤。黎婦隔天就可下床，在手術後第7天即出院，恢復狀況良好。

中國醫藥大學新竹附設醫院一般外科主任李博彰表示，傳統腹腔鏡只能顯示平面影像，無法呈現腹腔內的深度感，3D腹腔鏡技術，手術醫生戴上3D眼鏡後，通過特殊的鏡頭和監視器真實呈現器官樣貌，讓醫生不僅能更精準地解剖、分離、縫合以及識別關鍵部位，也減少術中出血、手術併發症，節約手術時間。

且相較於傳統手術，傷口約15公分以上，至少一周以上才能出院，3D腹腔鏡手術傷口只有約2至4公分，因傷口小，術後疼痛較低，很快就能恢復正常活動，也可縮短住院時程。

李博彰舉例，另有一名80歲的病患，也是透過定期檢查發現有左側肝臟腫瘤，確診罹患肝癌第二期，施以3D腹腔鏡切除手術，切除肝癌細胞，病患在術後第4天出院，恢復良好。

李博彰提醒，一旦發現食慾不振，上腹痛或血便，一定要儘速就醫，有可能是罹患胃癌的前兆，而預防胃癌除了要戒菸、少飲酒，不要空腹飲酒，也建議少吃醃製、煙燻食物，多吃蔬果，尤其柑橘類水果，規律地運動、每周至少運動150分鐘。