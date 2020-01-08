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桃竹苗血庫庫存亮黃燈 捐血中心憂選舉再衝擊

2020-01-08 13:28聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

每逢過年前夕，血液基金會最擔心血庫庫存不足，新竹捐血中心目前各血型庫存僅7天「亮黃燈」，尤其憂心選舉在即，民眾忙著參與各種造勢活動，而忽略了定期挽袖捐熱血，新竹捐血中心指出，距離安全庫存10天目標仍差3天，希望民眾能撥空捐出熱血，投票日當天各捐血站室都有開放，但作業時間略有調整，歡迎捐血人投完票後，能挽袖捐熱血。

新竹捐血中心掌管桃竹苗地區捐血站室事宜，依過往經驗，過年假期長若又天氣寒冷，往往捐血量不足，但過年期間醫院不打烊，醫院傷病患持續有血液需求，一天平均至少用掉900袋血液，新竹捐血中心從去年底展開捐血月活動，持續鼓勵民眾在過年前夕都能捐出熱血。

新竹捐血中心企劃課長周浩偉說，農曆過年將屆，新竹捐血中心目前庫存血量（全血＋紅血球）不到7天，4種血型又以B型與O型庫存較少，但對捐血中心而言，各血型都仍相當需要，目標在過年前夕能將庫存拉高到10天，才能迎合過年期間醫院不間斷的用血需求。

尤其今年選舉投票距農曆過年只差2周，也可能衝擊血庫，周浩偉表示，以前年縣市首長大選經驗來看，很多捐血人晚上忙於參加各項造勢或政見會等，疏忽捐血行程，選舉活動結束後，血庫庫存才會回升，這次也多少有點擔心，因此展開捐血月活動，鼓勵民眾踴躍捐血。

新竹捐血中心指出，桃竹苗地區共9處捐血站室，其中桃園捐血站、中壢捐血室、竹北愛心樓、西大捐血室與苗栗捐血站5處過年期間不打烊，一路從小年夜到初五都有開放，另，捐血中心也在桃園區籌設南門捐血室，將為分離術血小板捐血服務旗艦店，預計年後開幕。

位於桃園市政府附近桃園捐血站每天都陸續有民眾捐出熱血，新竹捐血中心正在附近籌設南...
位於桃園市政府附近桃園捐血站每天都陸續有民眾捐出熱血，新竹捐血中心正在附近籌設南門捐血室，未來將專門服務分離術血小板捐血事宜。記者張裕珍／攝影
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位於桃園市政府附近桃園捐血站每天都陸續有民眾捐出熱血，不少捐血人進行分離術血小板...
位於桃園市政府附近桃園捐血站每天都陸續有民眾捐出熱血，不少捐血人進行分離術血小板捐血，雖然得花上1個多小時時間，但仍甘之如飴。記者張裕珍／攝影
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位於桃園市政府附近桃園捐血站每天都陸續有民眾捐出熱血。記者張裕珍／攝影
位於桃園市政府附近桃園捐血站每天都陸續有民眾捐出熱血。記者張裕珍／攝影
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捐血中心新竹

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