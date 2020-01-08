新埔柿餅區道路狹小 縣府鎮公所將合力打通瓶頸路段

新竹縣新埔鎮旱坑里柿餅專區在每年9月到12月柿子加工期間是觀光旺季，吸引國內外旅客、攝影愛好者，前來一睹曬柿風光、和黃澄澄的柿餅、購買柿餅當伴手禮，在曬柿場景登上國小四年級社會課本封面、小二國語收錄「小鎮的柿餅節」文章後，更成為校外教學、親子出遊的熱門地點。

因通往柿餅專區道路狹小，又有T字瓶頸，經常出現塞車窘境，大型遊覽車轉彎時更是險象環生，新竹縣長楊文科於去年底主管會報中，指示工務處與地方協調改善道路瓶頸。

為改善通往新埔旱坑里柿餅專業區的交通，新竹縣府機要秘書彭益宣、新竹縣政府工務處長林鶴斯、新埔鎮長林保祿及里長一行，日前共同會勘通往旱坑里道路，研議將由縣府、鎮公所合力打通旱坑路接接南平路口(竹14-1與竹13線道路)的交通瓶頸路段，保障觀光客和居民的通行安全。