受贈毒品試劑 苗栗縣宣示毒品零容忍

苗栗縣議會議長鍾東錦牽線，聯華生技股份有限公司、順奕有限公司捐贈苗栗縣警察局1萬劑毒品快速篩檢試劑，今天上午在縣警局3樓大禮堂辦理儀式，聯華生技董事長沈碧蘭、鍾東錦代理順奕出席，縣長徐耀昌、縣警局長翁群能等人代表接受，徐耀昌、鍾東錦、翁群能等人宣示苗栗毒品零容忍。

翁群能表示，近年毒品犯罪樣態不斷翻新，除傳統夾鏈袋方式包裝，更轉變摻入咖啡包、奶茶包、糖果或郵票等型態掩人耳目，且查獲數量有增加趨勢，警察局除了精進偵防犯罪技巧，也極添購相關配備，這批毒品快速篩檢試劑，有助於員警快速辨識毒品成分。

聯華生技、順奕公司指出，這批試劑是針對K他命成分篩檢，因為毒品查獲數量，K他命僅次於安非他命，且相對便宜、易於取得，年輕族群吸食較多，企業善盡社會責任，協助警方打擊毒品犯罪。

此外，翁群能特別提及民間的支持更是警方強力後盾，先後捐贈密錄器、防割手套等執勤裝備，最近入冬苗栗縣警察之友會理事長歐瑞生，及慶福社會福利慈善事業基金會、台北市力誠實業公司董事長蘇慶福都捐贈保暖衣，慰勉執勤辛勞，員警穿在身上有感，更會全力以赴。