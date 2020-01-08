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交通部2020經典小鎮出爐 竹縣尖石、橫山雙雙獲選

2020-01-08 11:40聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

交通部觀光局推廣台灣小鎮漫遊，繼去年選出30個經典小鎮，今年配合「脊樑山脈年」年度觀光主題，再選出30個小鎮，新竹尖石鄉及橫山鄉獲選山城小鎮，縣府交旅處表示，盼透過小鎮特色讓旅客更加認識新竹縣觀光的亮點，把小鎮觀光推向國際。

交旅處長游志祥表示，交通部觀光局去推出小鎮漫遊年，竹縣的關西鎮、竹東鎮及北埔鄉，經過評比及投票後，獲選經典及客庄小鎮，為延續小鎮漫遊年宣傳效益，今年觀光局續推「經典山城小鎮」，尖石鄉及橫山鄉雙雙獲選，讓新竹縣除經典及客庄小鎮外，再添山城小鎮殊榮。

尖石鄉長曾國大指出，尖石鄉山林景緻壯闊、巨木群林立，還有經典溫泉美人湯，是放鬆身心靈的好去處，近年鄉公所大力改善山區交通，修繕觀光軟、硬體設備，給各地遊客最佳觀光品質。

橫山鄉公所表示，橫山鄉除了風景優美，還有台灣鐵路三支線之一的「內灣線」，沿途行經竹東、九讚頭、合興車站等，最後抵達橫山最熱鬧的觀光景點「內灣老街」，不僅體驗鐵道搭乘樂趣，還能感受老街風華。

游志祥也說，今年「經典山城小鎮」延續2019小鎮漫遊年政策，獲選小鎮將可獲觀光活動行銷計畫，以及亮點景區觀光環境整備計畫補助經費，無論是觀光特色行銷或在地硬體設施皆有不小挹注，將營造更加完善的觀光旅遊環境，盼增加觀光人潮，讓小鎮特色更加發光發亮。

交通部觀光局昨天舉行「點亮台灣，讓小鎮山城發光」記者會，由部長林佳龍頒贈獎牌給入選的30個山城小鎮代表。

新竹縣橫山鄉獲選「2020台灣經典山城小鎮」，圖為橫山鄉的聯安橋。圖／新竹縣政府...
新竹縣橫山鄉獲選「2020台灣經典山城小鎮」，圖為橫山鄉的聯安橋。圖／新竹縣政府提供
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新竹縣尖石鄉獲選「2020台灣經典山城小鎮」，圖為尖石鄉的鎮西堡教堂。圖／新竹縣...
新竹縣尖石鄉獲選「2020台灣經典山城小鎮」，圖為尖石鄉的鎮西堡教堂。圖／新竹縣政府提供
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新竹縣尖石鄉獲選「2020台灣經典山城小鎮」，圖為尖石鄉玉峰地區秋天楓葉轉紅的美...
新竹縣尖石鄉獲選「2020台灣經典山城小鎮」，圖為尖石鄉玉峰地區秋天楓葉轉紅的美景。圖／新竹縣政府提供
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交通部觀光局推廣台灣小鎮漫遊，今年配合「脊樑山脈年」年度觀光主題，再選出30個小...
交通部觀光局推廣台灣小鎮漫遊，今年配合「脊樑山脈年」年度觀光主題，再選出30個小鎮，新竹縣尖石鄉及橫山鄉獲選山城小鎮。圖／新竹縣政府提供
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每年4、5月桐花盛開，許多民眾都會特地到橫山鄉賞花。圖／新竹縣政府提供
每年4、5月桐花盛開，許多民眾都會特地到橫山鄉賞花。圖／新竹縣政府提供
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尖石鄉新竹內灣

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