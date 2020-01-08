交通部2020經典小鎮出爐 竹縣尖石、橫山雙雙獲選

交通部觀光局推廣台灣小鎮漫遊，繼去年選出30個經典小鎮，今年配合「脊樑山脈年」年度觀光主題，再選出30個小鎮，新竹縣尖石鄉及橫山鄉獲選山城小鎮，縣府交旅處表示，盼透過小鎮特色讓旅客更加認識新竹縣觀光的亮點，把小鎮觀光推向國際。

交旅處長游志祥表示，交通部觀光局去推出小鎮漫遊年，竹縣的關西鎮、竹東鎮及北埔鄉，經過評比及投票後，獲選經典及客庄小鎮，為延續小鎮漫遊年宣傳效益，今年觀光局續推「經典山城小鎮」，尖石鄉及橫山鄉雙雙獲選，讓新竹縣除經典及客庄小鎮外，再添山城小鎮殊榮。

尖石鄉長曾國大指出，尖石鄉山林景緻壯闊、巨木群林立，還有經典溫泉美人湯，是放鬆身心靈的好去處，近年鄉公所大力改善山區交通，修繕觀光軟、硬體設備，給各地遊客最佳觀光品質。

橫山鄉公所表示，橫山鄉除了風景優美，還有台灣鐵路三支線之一的「內灣線」，沿途行經竹東、九讚頭、合興車站等，最後抵達橫山最熱鬧的觀光景點「內灣老街」，不僅體驗鐵道搭乘樂趣，還能感受老街風華。

游志祥也說，今年「經典山城小鎮」延續2019小鎮漫遊年政策，獲選小鎮將可獲觀光活動行銷計畫，以及亮點景區觀光環境整備計畫補助經費，無論是觀光特色行銷或在地硬體設施皆有不小挹注，將營造更加完善的觀光旅遊環境，盼增加觀光人潮，讓小鎮特色更加發光發亮。