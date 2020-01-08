清大梅園梅花盛開中 珍稀6辮梅成亮點

賞梅季節又到了，以平地梅花著名的清華大學梅園也是賞梅熱點，今年清大梅園約250多株梅花已盛開5成，清大總務長顏東勇表示，根據近3年觀察，今年暖冬溫度比前2年更暖，只有元旦那波低溫促使梅花開花，雖然梅花沒有往年茂盛，但花都開得很漂亮，甚至2株6瓣的梅花都開超過一半以上，假日依舊吸引滿滿人潮賞梅。

清大梅園是紀念前校長梅貽琦而建，梅貽琦校長是中國與台灣兩岸清華共同的校長，他在民國51年逝世後，安葬在清華校園內，校方約於民國56年間種植200多株梅樹，並取名「梅園」，根據校方統計，目前有超過250株梅樹，成為校內著名美景。

校方表示，由於賞梅遊客多，老梅樹開花有限，因此校友捐贈新株，今年都能看到矮心的新株已陸續開花，相當適合小朋友與毛寶貝觀賞，清大總務長顏東勇說，清大梅花花期將持續至農曆過年前，校內車位有限，民眾到清華賞梅最好利用大眾交通運輸工具。