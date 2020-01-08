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清大梅園梅花盛開中 珍稀6辮梅成亮點

2020-01-08 11:10聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

賞梅季節又到了，以平地梅花著名的清華大學梅園也是賞梅熱點，今年清大梅園約250多株梅花已盛開5成，清大總務長顏東勇表示，根據近3年觀察，今年暖冬溫度比前2年更暖，只有元旦那波低溫促使梅花開花，雖然梅花沒有往年茂盛，但花都開得很漂亮，甚至2株6瓣的梅花都開超過一半以上，假日依舊吸引滿滿人潮賞梅。

清大梅園是紀念前校長梅貽琦而建，梅貽琦校長是中國與台灣兩岸清華共同的校長，他在民國51年逝世後，安葬在清華校園內，校方約於民國56年間種植200多株梅樹，並取名「梅園」，根據校方統計，目前有超過250株梅樹，成為校內著名美景。

校方表示，由於賞梅遊客多，老梅樹開花有限，因此校友捐贈新株，今年都能看到矮心的新株已陸續開花，相當適合小朋友與毛寶貝觀賞，清大總務長顏東勇說，清大梅花花期將持續至農曆過年前，校內車位有限，民眾到清華賞梅最好利用大眾交通運輸工具。

而賞梅時，遊客也都會拍照留念，職業攝影師蔡禮安建議可以善用現場光源，拍出最美的梅花。他說，尤其像這幾天陽光普照，可以順光拍攝，讓太陽在我們背後，可拍出背景有藍天的梅花照，襯托出梅花的純潔；逆光則能拍出梅花花瓣通透的樣貌；傍晚時分或陰天則能透過擴散光拍出國畫般的味道。過程中也能捕捉到蜜蜂採集花蜜，或是小孩、寵物互動的充滿生命力的景象，當風吹拂讓梅花花瓣落下時，也能有雪花飄飄的感覺，但切記勿碰觸梅花與梅樹，才能讓美景永存。

清華大學梅園梅花盛開中。記者張雅婷／攝影
清華大學梅園梅花盛開中。記者張雅婷／攝影
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清華大學梅園梅花盛開中。記者張雅婷／攝影
清華大學梅園梅花盛開中。記者張雅婷／攝影
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清華大學梅園梅花盛開中。記者張雅婷／攝影
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清華大學梅園梅花盛開中。記者張雅婷／攝影
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清大總務長顏東勇表示，梅園內有珍稀得6瓣梅花，大家可以找一找。記者張雅婷／攝影
清大總務長顏東勇表示，梅園內有珍稀得6瓣梅花，大家可以找一找。記者張雅婷／攝影
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清華大學梅園梅花盛開中。記者張雅婷／攝影
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清大總務長顏東勇表示，梅園內有珍稀得6瓣梅花，大家可以找一找。記者張雅婷／攝影
清大總務長顏東勇表示，梅園內有珍稀得6瓣梅花，大家可以找一找。記者張雅婷／攝影
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清華大學梅園梅花盛開中，吸引遊客前往賞梅。記者張雅婷／攝影
清華大學梅園梅花盛開中，吸引遊客前往賞梅。記者張雅婷／攝影
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清華大學梅園梅花盛開中。記者張雅婷／攝影
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清華大學梅園梅花盛開中。記者張雅婷／攝影
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清華大學梅園梅花盛開中。記者張雅婷／攝影
清華大學梅園梅花盛開中。記者張雅婷／攝影
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