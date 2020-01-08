桃園風箏、豆干、米干、花彩4節 登全國級觀光活動

桃園風箏節走國際化路線。圖／桃園市政府觀光旅局提供 分享 facebook

交通部公布2020年全國級觀光活動，桃園市國際風箏節、大溪豆干節、龍岡米干節、花彩節共4項活動上榜，大溪豆干節和龍岡米干節去年在3、4月間舉辦，國際風箏節在10月，花彩節11月，今年想參加的民眾，可多注意相關訊息，4項活動將可一起參與交通部觀光局全國行銷推廣。

桃園市政府觀旅局長楊勝評表示，桃園國際風箏節場址在大漢溪左岸的中庄地區，因河階地勢，每年秋季東北季風穩而風力強，中庄調整池2017年竣工，外型像把大提琴，環境優美。景觀土丘經綠美化，形成4.5公頃大草坪，非常適合放風箏及舉行各式運動的多功能場所。

觀旅局表示，風箏運動是低碳觀光最佳展現，2018年桃園市邀請國內外風箏團隊表演大型主題特色風箏、特技風箏，如今已打響知名度。

而大溪為全國著名觀光景點，2015年起豆干節結合在地觀光特色與豆食產業，推廣大溪豆食文化，並以觀光行銷、互動體驗、國際接軌、豆干推廣與在地文化創意結合，邀請國際豆食產業或跨縣市產業共同合作，將大溪豆干之文化、美食與特色推廣出去，讓更多國內、外人士前來桃園大溪觀光旅遊。

龍岡米干節源起早年大批自滇緬地區撤退的軍民在中壢、平鎮、八德金三角的龍岡地區落地生根，並帶來家鄉特色的美食「米干」，龍岡地區成為全國米干店密度最高的地方，桃園市府2011開辦第一屆「龍岡米干節」以來，讓在地居民更了解米干對龍岡的意義，並塑造龍岡成為米干的故鄉。除了米干，系列活動中雲南特色節慶「火把節」、「潑水節」、「目腦縱歌狂歡節」也極具特色。