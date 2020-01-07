國發會通過桃園鐵路地下化綜規 市府促臨時軌早開工

未來鐵路地下化台鐵桃園站（左下葫蘆狀建築）和周邊開發示意圖夜景。圖／桃園市捷運工程局提供 分享 facebook 國家發展委員會今天審查「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」綜合規畫報告，桃園市長鄭文燦率領市府團隊出席說明，全案獲國發會審定，有關經費分擔部分，依行政院先前在可行性研究階段核定比率，會中桃園市政府與交通部達成共識，地方政府負擔計畫總經費25%，中央負擔75%方案送行政院核定，全案預估經費1047億元，桃市府分攤約251.66億元。

桃園鐵路地下化計畫市府團隊努力4年半，經過可行性研究、綜合規畫報告、環境影響評估等不同階段審查終獲肯定，市府強調未來將整合新北桃園兩市交通，縫合桃園、中壢兩大都會區，是百年的基礎交通建設。

台鐵桃園段路廊寬度不足，與住宅區鄰接，沿線居住人口密集，民國98年台鐵高架化計畫核定後，因為貼近民房，對於沿線景觀、噪音、交通影響，衝擊過大，多數民意反對並且抗議不斷。

市府表示，高架化配套的都市計畫變更程序，在桃園市升格前就延宕50個月，用地無法取得，高架化工程實質停擺。鄭文燦市長上任後，依照民意及都市發展需求，104年5月啟動可行性研究，多次與交通部針對改採地下化後的工程技術及營運可行協調，確認「鐵路在上、捷運在下」的原則，同步啟動機場捷運延伸線A23站及横渡線配合降挖等工程，讓鐵路地下化與進行中的捷運工程可以相容。

106年7月31日桃園鐵路地下化計畫的可行性研究獲行政院核定，計畫總經費約964億元，附帶要求交通部進行綜合規畫時，必須解決平鎮段工程坡度過大的問題。

後續由交通部鐵道局辦理綜合規劃，市府配合辦理都市計畫變更、土地開發及周邊整合規畫、車站聯外及周邊交通整體計畫與財務計畫等作業，在此階段，計畫總經費增加為1047億元(桃園段約987億)，較可行性研究階段增加約83億元，主要為1.改變施工方法，減少拆遷範圍，原本拆遷(RC)棟數399棟降為175棟。2. 配合台鐵局營運需求，變更通勤車站月台形式(1島2股)、中路站增設待避軌。桃地計畫的綜合規畫報告108年11月15日交通部審查通過，環境影響說明書也於12月25日經環評委員會決議通過。

為了縮短工期有利於桃園、中壢兩個共構車站的界面銜接，107年9月15日桃園鐵路地下化計畫的先導工程已先行啟動。

市府表示，桃園鐵路地下化全長約17.95公里，除既有桃園、內壢及中壢車站外，增設(新北)鳳鳴、中路、桃園醫院(永豐)、中原及平鎮等5座通勤車站，路線起點在新北市鶯歌區鳳鳴陸橋北側，至桃園市平鎮區台66線南側，鐵路地下化計畫打通前後站，沿線拆除8個高架橋、8個地下道消除20個平交道，從鳳鳴至台66快速道路，將成為長18公里、寬25至40米的綠色桃園大道，縫合桃園、中壢兩大都會區。