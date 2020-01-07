蔡阿嘎評選候選人顏值大PK 「中壢周杰倫」排第6

藝人蔡阿嘎過去曾以10大正妹議員候選人為主題拍影片，昨天再次公布他心目中此次立委選舉10大正妹及帥哥候選人，蔡阿嘎強調「對人不對事，對顏值不對政黨」。其中，桃園市第三選區（中壢選區）民進黨立委候選人彭俊豪，被封為「中壢周杰倫」，獲選第6名，也是桃園唯一入選的候選人。彭獲知消息後表示，希望大家不只看他的外表，也多了解他的專業表現。

彭俊豪獲知自己被網紅蔡阿嘎選為10大帥哥候選人後大呼意外，表示，沒想到自己也有機會能講這句話：「請不只看我外表，也多了解我的專業表現。」也感謝有更多的人能夠從不同的管道，了解自己參選的主張。

網路紅人蔡阿嘎日前發表一支影片，是以他自己主觀判斷，對人不對事，顏值不對政黨，選出全國立委選舉中10大帥哥美女候選人，彭俊豪因為神似「明星」周杰倫，被排在帥哥第6名，也是桃園唯一入選的候選人，影片僅上架一天，就吸引近20萬人次點閱，還上了發燒，