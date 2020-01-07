傳承藺草工藝苗栗補助苑裡農友 種藺草每期作每公頃5萬

苗栗縣苑裡鎮有近三百年藺草編織歷史，苑裡鎮種植藺草是全台獨有，藺草從栽種到收割都是全人力，近年來藺草種植面積逐漸減少，苗栗縣府農業處今年持續將藺草列為地方自選特色作物，鼓勵農民種植，補助金額提高，補助農友種植藺草每期作每公頃5萬元，限苑裡鎮，且要契作，即日起開始申請到2月7日，農友到苑裡鎮公所申辦。

苗栗縣苑裡鎮藺草具有獨特歷史文化價值，傳承地方文化與發揚藺草工藝，苗栗縣政府近年來持續將藺草列為「對地綠色環境給付計畫」轉作獎勵作物品項，僅限苑裡鎮申請。

農業處指出，109年度提升農友栽種意願，讓藺編工藝永續傳承，今年提高補助額度，每期作每公頃5萬元，且農友應與業者簽地契約作收購契約書，有意願辦理農友即日起到2月7日止，到院裡鎮公所申辦。

苗栗縣苑裡鎮特有的藺草編織工藝，縣府文觀局在2015年登錄公告無形文化資產，近4年藺草栽種面積從2公頃到近兩年剩下0.7公頃，藺草從栽種到採收採全人力，但因農村缺工，種植面積減少，藺草業者預估今年上半年面臨「缺草危機」，苗栗縣議員陳品安去年底議會總質詢發現藺草的缺草危機，盼相關單位要正視。