文／桃園龜山龍壽陸橋使用率低 今年開拆

桃園市政府近年陸續針對轄內使用低且有治安疑慮的行人陸橋開拆，近月鎖定位於龜山區萬壽路一段的龍壽陸橋，去年底先試辦封橋21天，由於未有民眾反映封橋不便，市府養工處決定今年拆除，由於有居民擔心萬壽路車流大且車速快，未來穿越馬路將增加風險，市府強調，之後將畫行人穿越線並辦地方說明會，待規畫合宜交通動線之後，才會展開拆除工程。

桃園近年陸續拆除桃園區春日陸橋及龜山區龍獅陸橋等行人陸橋，目前由市府工務局轄管天橋有47座，由於接獲民眾反映位於台一甲線16公里處、萬壽路一段上的龍壽陸橋使用率低落，市府去年已依據人行陸橋與地下道存廢評估標準作業程序，邀集民代、交通局、警察局、區公所及里長等相關單位現勘，去年11月份先封橋21天「試水溫」，並搜集相關意見。

養工處主秘邱建豪說，龍壽陸橋為民國81年2月完工啟用，迄今橋齡27年，為橫跨萬壽路一段連接萬壽路一段516巷口的人行陸橋，依據去年底試封橋結果，並無民眾反映封橋不便或無法通行等問題，因此經評估後決定於今年拆除，之後將先著手財產除帳等行政作業。

萬壽路一段是往返桃園、新北交通要道，車流量大，部分居民擔心龍壽陸橋拆除後的交通問題，有居民表示，萬壽路車禍頻仍，最近就發生3起車禍，行人陸橋能守護用路人安全過馬路，還是會有行人使用需求，「連貓狗都知道要走陸橋才安全」，拆除前應要有周全配套。

邱建豪說，拆除陸橋難免會有不同聲音，此案已在3日經桃園市道路交通安全督導會報審議，市府將依委員會意見在430巷及531巷路口畫設行穿線作為行人穿越道路動線規畫，之後也將辦理地方說明會，經審慎評估與規畫之後，才會啟動龍壽陸橋後續拆除工程招標作業。