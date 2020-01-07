春節竹縣三大觀光區 縣府祭免費公車、替代道路免塞車

春節即將來到，新竹縣今天公布3大熱點區，包含關西六福村、北埔老街、內灣商圈，除了推出免費公車疏運計畫，也規劃初幾條替代道路，打通春節走春的車潮。

新竹縣政府今天舉辦主管會報，公布交通疏運措施計畫，警察局將調派警力指揮疏導交通節點，新竹縣長楊文科邀請連假期來竹縣一遊，祭出免費春節公車，共5條路線、每日44班、公有停車場暫停收費、公共運輸票價優惠等，鼓勵多利用免費大眾運輸，到縣內九芎湖休閒農業區、六福村、小熊博物館、新豐紅毛港、內灣商圈等知名景點來玩。

新竹縣交旅處長游志祥表示，前往竹縣觀光地區關西六福村、北埔老街、內灣商圈等三大熱點區，自1月25日到29日可加利用替代道路疏運，依替代指標及路口指揮人員行進。六福村替代道路可走國3一118縣道一竹18線一六福村。北埔老街：臺68線一北興路一北埔老街。

內灣老街人潮多，有4條替代道路，第一、環山線替代道路:120線左轉內灣大橋一環山線一竹35線一仁愛街或水防道路一台3線。第二、120線替代道路:120線左轉永豐橋一環山線一竹35線一仁愛街或水防道路一台3線。第三、横村線替代道路:環山線一油羅道路一竹35線一竹34線一橫山街一中華街一台3線。第四、横村線替代道路:環山線一增昌橋左轉一竹35線一竹34線一横山街一中華街一台3線。

新竹縣府表示，從初二到初五將有5條免費公車路線，可前往九芎湖休閒農業區、六福村主題樂園、關西小熊博物館、新豐紅毛港、內灣(尖石)，其中內灣尖石路線每天往返24班，可多加利用，相關資訊可參考竹縣智慧公車便民查詢網。