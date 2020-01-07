柯文哲桃園大廟參香 支持者搶合照喊「阿北加油」

台灣民眾黨主席柯文哲選前衝刺，昨起一連2天到桃園車隊掃街拜票，今天車掃桃園北區沿線走蘆竹、龜山與桃園區，下午來到桃園重要信仰中心景福宮，3點不到就吸引不少年輕支持者在大廟廣場等候，待柯文哲現身，不少人開心喊著「阿北加油」，廟方主委王炯村親自接待，管委會幹部也關心柯文哲2024要選總統一事，柯簡單回應「以後的事以後再說」。

柯文哲今天下午車隊掃街從蘆竹出發，在黨籍桃園市第1選區立委候選人陳泓維陪同下站上戰車，沿途向支持者拜票懇託，請選民支持區域立委陳泓維、政黨票選台灣民眾黨，從蘆竹掃往中正路轉往桃園區鬧區，不少民眾老早在店家旁等候，拿起旗幟向柯文哲熱情揮舞。

柯文哲掃街車隊下午3點多抵達中正路上的桃園大廟，廟方管委會幹部早在大廟門口等候，陪伴柯文哲、陳泓維等一行人入內參拜開漳聖王，在廟方人員接待下，柯也到辦公室稍作休息喝茶，彼此話家常，廟方人員肯定柯文哲的表現，也很關心台灣民眾黨的不分區席次。