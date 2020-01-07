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柯文哲桃園大廟參香 支持者搶合照喊「阿北加油」

2020-01-07 17:26聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

台灣民眾黨主席柯文哲選前衝刺，昨起一連2天到桃園車隊掃街拜票，今天車掃桃園北區沿線走蘆竹、龜山與桃園區，下午來到桃園重要信仰中心景福宮，3點不到就吸引不少年輕支持者在大廟廣場等候，待柯文哲現身，不少人開心喊著「阿北加油」，廟方主委王炯村親自接待，管委會幹部也關心柯文哲2024要選總統一事，柯簡單回應「以後的事以後再說」。

柯文哲今天下午車隊掃街從蘆竹出發，在黨籍桃園市第1選區立委候選人陳泓維陪同下站上戰車，沿途向支持者拜票懇託，請選民支持區域立委陳泓維、政黨票選台灣民眾黨，從蘆竹掃往中正路轉往桃園區鬧區，不少民眾老早在店家旁等候，拿起旗幟向柯文哲熱情揮舞。

柯文哲掃街車隊下午3點多抵達中正路上的桃園大廟，廟方管委會幹部早在大廟門口等候，陪伴柯文哲、陳泓維等一行人入內參拜開漳聖王，在廟方人員接待下，柯也到辦公室稍作休息喝茶，彼此話家常，廟方人員肯定柯文哲的表現，也很關心台灣民眾黨的不分區席次。

柯文哲難得現身桃園，將是此次大選選前最後一次到桃園輔選，不少支持者得知柯將現身桃園大廟參香，早早就盯著臉書直播關心車隊掃街進度，提前到大廟等候，預估上百人排著等著與柯文哲合影，幾乎是二十歲到四十歲左右的青壯年居多，也有老人家坐著輪椅來支持。

台灣民眾黨主席柯文哲選前衝刺，昨起一連2天到桃園車隊掃街拜票，今天車掃桃園北區沿...
台灣民眾黨主席柯文哲選前衝刺，昨起一連2天到桃園車隊掃街拜票，今天車掃桃園北區沿線走蘆竹、龜山與桃園區，下午來到桃園重要信仰中心景福宮，3點不到就吸引不少年輕支持者在大廟廣場等候。記者張裕珍／攝影
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台灣民眾黨主席柯文哲選前衝刺，昨起一連2天到桃園車隊掃街拜票，今天車掃桃園北區沿...
台灣民眾黨主席柯文哲選前衝刺，昨起一連2天到桃園車隊掃街拜票，今天車掃桃園北區沿線走蘆竹、龜山與桃園區，下午來到桃園重要信仰中心景福宮，3點不到就吸引不少年輕支持者在大廟廣場等候。記者張裕珍／攝影
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台灣民眾黨主席柯文哲選前衝刺，昨起一連2天到桃園車隊掃街拜票，今天車掃桃園北區沿線走蘆竹、龜山與桃園區，下午來到桃園重要信仰中心景福宮，3點不到就吸引不少年輕支持者在大廟廣場等候。記者張裕珍／攝影
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台灣民眾黨主席柯文哲選前衝刺，昨起一連2天到桃園車隊掃街拜票，今天下午來到桃園重...
台灣民眾黨主席柯文哲選前衝刺，昨起一連2天到桃園車隊掃街拜票，今天下午來到桃園重要信仰中心景福宮參拜。記者張裕珍／攝影
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台灣民眾黨主席柯文哲選前衝刺，昨起一連2天到桃園車隊掃街拜票，今天下午來到桃園重要信仰中心景福宮參拜。記者張裕珍／攝影
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台灣民眾黨主席柯文哲選前衝刺，昨起一連2天到桃園車隊掃街拜票，今天下午來到桃園重要信仰中心景福宮，廟方人員親自到廟前等候。記者張裕珍／攝影
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台灣民眾黨主席柯文哲選前衝刺，昨起一連2天到桃園車隊掃街拜票，今天車掃桃園北區沿...
台灣民眾黨主席柯文哲選前衝刺，昨起一連2天到桃園車隊掃街拜票，今天車掃桃園北區沿線走蘆竹、龜山與桃園區，下午來到桃園重要信仰中心景福宮，3點不到就吸引不少年輕支持者在大廟廣場等候。記者張裕珍／攝影
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柯文哲台灣民眾黨拜票

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