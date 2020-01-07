鄭宏輝質疑鄭正鈐親中 鄭正鈐：鄭宏輝嘴巴顧主權

新竹市民進黨立委參選人鄭宏輝日前反批鄭正鈐拿假訊息來開記者會，是抹黑。 圖／鄭宏輝競選總部提供 分享 facebook 民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今開「反滲透法通過 鄭正鈐你害怕了嗎？」記者會，曝光藍營對手鄭正鈐以國民黨組發會名義頻繁拜會中國投資人，並與中國共青團密切交流，也與涉入共諜案的侯漢廷開直播等多項密切的互動關係，盼鄭正鈐公開回應近日為何抹黑、反對反滲透法，造成民眾不信任，是否因害怕與中共配合的證據被發現後，成為被法辦的對象？

鄭正鈐則反轟，指他堅決反對一國兩制，反倒鄭宏輝為了賺人民幣，卻可連國家都不要，以「中國台灣」的名義爽賺人民幣，自願成為「中國台灣」。根本就是嘴巴顧主權，但一看到人民幣就馬上跪中共。

鄭正鈐說，鄭宏輝也曾到天津接受當時中國的統戰部長劉常喜接待，這樣是不是也算配合中共統戰的事實，早已「被滲透」？ 反滲透法造成民眾惶惶不安，根本就是民進黨用來惡整老百姓的「爛透法」，沒有人搞得懂反滲透法到底要處罰誰，因為所有的標準都是民進黨說了算。

鄭正鈐指出，鄭宏輝左手拿台灣補助，右手到中國開公司，為什麼如此積極配合中國的國家政策，在中國傾力打造的「武漢國家生物產業基地」獨資成立公司？民進黨對待政敵，只要符合自身利益，就捕風捉影發動抹黑、抹紅攻勢，但在刮別人鬍子前，應該先刮好自己的鬍子，呼籲鄭宏輝在抹紅別人的同時，要先試問自己是否也做到相同標準？

鄭宏輝競選總部發言人賴稟豐說，鄭正鈐以「中國國民黨組發會副主委」名義在2017年3月23日到北京萬達廣場，見了中投國資基金管理公司陳耀寧，陳在微博貼文中公開分享該次互動，並寫下「一國兩制相尊重，和平統一共繁榮」，點名王永、薛蠻子、王石、熊曉鴿、沈南鵬等人。

其中，王永是統派團體「中國統一聯盟」副主席，曾被爆出承辦「青年夏令營」暑期統戰團，薛蠻子的養父薛子正則是中共中央統戰部前副部長，陳耀寧則多次在貼文中透露「統一」的政治傾向，甚至寫出支持白狼張安樂，支持武力統一台灣等字眼。

此外，「共青團揚州市委」在2014年3月27日在微博上發表文章，說明鄭正鈐與揚州共青團的成員介紹新竹市的基本情況，與他們密切互動，鄭正鈐有責任公開向選民回應，他是不是支持陳耀寧所述的一國兩制、是不是支持統一？是不是早就有意的利用國民黨系統為中國在台灣發展組織，為統一鋪路？

另外，鄭正鈐還在上個禮拜跟涉入共諜案，已經被依國安法起訴的侯漢廷開直播，還公然接受他推薦，鄭正鈐到底有什麼把柄在中共手上？是不是有接受中共的指示、委託、資助？

民進黨立院黨團總召柯建銘說，鄭正鈐連續開記者會反「反滲透法」，一個立委候選人站在捍衛國家主權的對立面，不得不懷疑鄭正鈐的選舉動機為何，過去選舉期間，鄭正鈐提不出具體政策，只有紅色勢力與鋼鐵韓粉兩個形象，對新竹或國家未來漠不關心。

市長林智堅說，台灣人應該有所警覺，反滲透法通過目的即是要保衛台灣，守護自由民主，但國民黨民代卻不斷製造恐慌，對反滲透法移花接木、造謠，呼籲市民眼睛要睜亮。

鄭宏輝表示，中共的紅色滲透無所不在，蔡英文總統上任後陸續修正國安五法，就是希望藉由法律的力量保護台灣，呼籲新竹市選民集中選票，不要讓國民漁翁得利，在這次選舉中留下遺憾。