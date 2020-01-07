鄭宏輝質疑鄭正鈐親中 鄭正鈐：鄭宏輝嘴巴顧主權
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今開「反滲透法通過 鄭正鈐你害怕了嗎？」記者會，曝光藍營對手鄭正鈐以國民黨組發會名義頻繁拜會中國投資人，並與中國共青團密切交流，也與涉入共諜案的侯漢廷開直播等多項密切的互動關係，盼鄭正鈐公開回應近日為何抹黑、反對反滲透法，造成民眾不信任，是否因害怕與中共配合的證據被發現後，成為被法辦的對象？
鄭正鈐則反轟，指他堅決反對一國兩制，反倒鄭宏輝為了賺人民幣，卻可連國家都不要，以「中國台灣」的名義爽賺人民幣，自願成為「中國台灣」。根本就是嘴巴顧主權，但一看到人民幣就馬上跪中共。
鄭正鈐說，鄭宏輝也曾到天津接受當時中國的統戰部長劉常喜接待，這樣是不是也算配合中共統戰的事實，早已「被滲透」？ 反滲透法造成民眾惶惶不安，根本就是民進黨用來惡整老百姓的「爛透法」，沒有人搞得懂反滲透法到底要處罰誰，因為所有的標準都是民進黨說了算。
鄭正鈐指出，鄭宏輝左手拿台灣補助，右手到中國開公司，為什麼如此積極配合中國的國家政策，在中國傾力打造的「武漢國家生物產業基地」獨資成立公司？民進黨對待政敵，只要符合自身利益，就捕風捉影發動抹黑、抹紅攻勢，但在刮別人鬍子前，應該先刮好自己的鬍子，呼籲鄭宏輝在抹紅別人的同時，要先試問自己是否也做到相同標準？
鄭宏輝競選總部發言人賴稟豐說，鄭正鈐以「中國國民黨組發會副主委」名義在2017年3月23日到北京萬達廣場，見了中投國資基金管理公司陳耀寧，陳在微博貼文中公開分享該次互動，並寫下「一國兩制相尊重，和平統一共繁榮」，點名王永、薛蠻子、王石、熊曉鴿、沈南鵬等人。
其中，王永是統派團體「中國統一聯盟」副主席，曾被爆出承辦「青年夏令營」暑期統戰團，薛蠻子的養父薛子正則是中共中央統戰部前副部長，陳耀寧則多次在貼文中透露「統一」的政治傾向，甚至寫出支持白狼張安樂，支持武力統一台灣等字眼。
此外，「共青團揚州市委」在2014年3月27日在微博上發表文章，說明鄭正鈐與揚州共青團的成員介紹新竹市的基本情況，與他們密切互動，鄭正鈐有責任公開向選民回應，他是不是支持陳耀寧所述的一國兩制、是不是支持統一？是不是早就有意的利用國民黨系統為中國在台灣發展組織，為統一鋪路？
另外，鄭正鈐還在上個禮拜跟涉入共諜案，已經被依國安法起訴的侯漢廷開直播，還公然接受他推薦，鄭正鈐到底有什麼把柄在中共手上？是不是有接受中共的指示、委託、資助？
民進黨立院黨團總召柯建銘說，鄭正鈐連續開記者會反「反滲透法」，一個立委候選人站在捍衛國家主權的對立面，不得不懷疑鄭正鈐的選舉動機為何，過去選舉期間，鄭正鈐提不出具體政策，只有紅色勢力與鋼鐵韓粉兩個形象，對新竹或國家未來漠不關心。
市長林智堅說，台灣人應該有所警覺，反滲透法通過目的即是要保衛台灣，守護自由民主，但國民黨民代卻不斷製造恐慌，對反滲透法移花接木、造謠，呼籲市民眼睛要睜亮。
鄭宏輝表示，中共的紅色滲透無所不在，蔡英文總統上任後陸續修正國安五法，就是希望藉由法律的力量保護台灣，呼籲新竹市選民集中選票，不要讓國民漁翁得利，在這次選舉中留下遺憾。
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