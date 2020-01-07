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柯文哲首次桃園掃街拜票 喊「心存善念盡力而為」

2020-01-07 16:12聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

選前最後4天，台灣民眾黨主席柯文哲今天下午到桃園，陪同黨籍立委候選人陳泓維展開北桃園車隊掃街拜票，柯文哲表示，民眾黨的特色與國、民2黨及其他小黨不同，就是強調「共榮」，人民才是政治的根本，「清廉、勤政、愛鄉土、愛民」是要把民眾需要擺第一，秉持民意專業價值態度決定政策就好了，要達到此目標，就是「心存善念、盡力而為」。

柯文哲受訪強調，最近他常研究，國家治理，「清廉、勤政、愛鄉土」加上「愛民」就完美了，所以高舉國家治理大旗，台灣多元社會要以共榮方式，所以民眾黨與國、民及其他政黨不同最大特色是共榮，不以短期利益犧牲長期利益，不以政黨利益犧牲國家利益，不以少數利益去犧牲多數利益。

柯文哲說，在北桃園這個地區以閩南人為主及客家人、原住民，加上外省人，移工人數算全台最多，是一個多元社會，在一個多元社會更需要和諧相處，這就是台灣民眾黨主張的共榮社會下的國家治理，在此台灣多元社會，要用共榮的方式，來解決台灣因為多元產生的對立問題。

「清廉、勤政、愛鄉土、愛民」就是政治是落實人民生活的每一天，政府是解決人民生活的每天生活，為達此目標，就是「心存善念、盡力而為」，剩下就是努力去做，一步一步變得更好。

台灣民眾黨主席柯文哲（左）陪黨籍立委候選人陳泓維（右）在北桃園掃街拜票，爭取選民...
台灣民眾黨主席柯文哲（左）陪黨籍立委候選人陳泓維（右）在北桃園掃街拜票，爭取選民支持。記者曾增勳／攝影
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台灣民眾黨主席柯文哲（中）與黨籍立委候選人陳泓維（左）掃街拜票，支持選民帶著嬰兒...
台灣民眾黨主席柯文哲（中）與黨籍立委候選人陳泓維（左）掃街拜票，支持選民帶著嬰兒興奮合影。記者曾增勳／攝影
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台灣民眾黨主席柯文哲（右）陪黨籍立委候選人陳泓維（左）展開北桃園掃街拜票，爭取選...
台灣民眾黨主席柯文哲（右）陪黨籍立委候選人陳泓維（左）展開北桃園掃街拜票，爭取選民支持。記者曾增勳／攝影
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台灣民眾黨柯文哲原住民2020選舉2020選舉桃園市立委

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