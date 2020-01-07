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影／龍潭大池管理中心基柱裸露 地方盼補強

2020-01-07 15:33聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

桃園龍潭大池配合水質淨化工程降低水位，市議員徐玉樹發現大池畔管理中心半圓型觀景台，台底下卻只用一根柱子頂住，且基柱下方已淘空，上方銜接處竟只用幾個磚塊塞頂住，希望管理單位趁水位低時，仔細檢視結構安全缺失且施工補強，以免發生危險。

市議員徐玉樹表示，龍潭大池管理中心景觀台，有一半圓型範圍，懸空在水面上，平時水位滿注時，看不到底部支撐柱情況，大池配合多層複合濾料水質淨化工程，需在水池埋設3處取水井及管水，放水降低水位期間，發現水上景觀平台，竟只有一根看起來搖搖欲墜的水泥柱支撐。

支撐水泥柱不但下陷淘空，柱子上方銜接平台處，也只用幾個磚塊塞頂住。市議員徐玉樹表示，無法了解20年前是怎麼施工的，但臨水看台往來遊客人潮多，要趁池水乾時，儘快全面檢視管理中心水面下的樑柱及整體結構安全，否則水位滿溢後，就看不到隱藏在水底下的危險了。地方也很關心龍潭大池吊橋施工進度，以及池水何時恢復原狀時程。

桃園市觀光旅遊局表示，水流淘空裸露的柱子，已派員施工補強，大池管理中心整體結構，也暫無安全虞慮。大池吊橋橋台等主體工程已進入收尾階段，正進行周圍景觀及夜間燈飾等工程，可望在農曆年前啟用。

桃園市環保局表示，水質淨化取水井也接近完工，預計15日之前可恢復進注池水，目前龍潭大池尚剩一半蓄水量，依此推估預定1周內可完成7到8成蓄水，農曆年前可恢復，原有的15萬噸蓄水池水位。

桃園市龍潭大池管理中心，半圓型觀景台支撐住淘空裸露，地方盼補強及檢視整體結構安全...
桃園市龍潭大池管理中心，半圓型觀景台支撐住淘空裸露，地方盼補強及檢視整體結構安全。記者張弘昌／攝影
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桃園市龍潭大池管理中心，半圓型觀景台支撐住淘空裸露，地方盼補強及檢視整體結構安全...
桃園市龍潭大池管理中心，半圓型觀景台支撐住淘空裸露，地方盼補強及檢視整體結構安全。記者張弘昌／攝影
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龍潭大池龍潭吊橋工程，主體結構進入收尾階段，可望在農曆春節前啟用。記者張弘昌／攝...
龍潭大池龍潭吊橋工程，主體結構進入收尾階段，可望在農曆春節前啟用。記者張弘昌／攝影
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水質吊橋

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