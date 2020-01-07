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婦女生育津貼不無小補 苗栗市、頭份市今年小確幸

2020-01-07 14:52聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

婦女津貼及新生兒補助等福利，雖遠遠不及教養費用，但不無小補，今年起苗栗縣苗栗市、頭份市有小確幸，除了苗栗縣政府生津貼6600元，再發放1萬元、5000元，採申請制，並設有最近一年綜合所得稅稅率超過20%的排富條款。

苗栗縣政府分析生育福利措施效應，縣府2010年5月起縣府發放全國最高的3萬4000元婦女生育津貼，2012年起3年總人口數分別增加1966人、1578人、1578人，2015年調降到2萬元，當年減少3220人，2016年再降至6600元，結果2016年到去年分別減少4723人、5382人、4944人、3404人。

苗栗市公所鼓勵市民意願，減緩少子化現象，減輕婦女照顧及新生兒負擔，訂定「苗栗縣苗栗市婦女生育津貼發給自治條例」，苗栗市婦女津貼必須新生兒的母或父，或未婚婦女設籍苗栗市1年，或有居留證新住民居留苗栗市1年，每名新生兒發給1萬元，出生起3個月內申請。

頭份市公所支持家庭育兒、鼓勵生育，訂定「苗栗縣頭份市新生兒補助金發放作業辦法」，新生兒今年元旦後出生，父或母或監護人設籍頭份市連續1年，每名新生兒發放5000元，新生兒出生次日起6個月內申請。

除了苗栗市、頭份市外，其他地方都未設排富條款，包括通霄鎮公所發放500元以下新生兒禮品；三灣鄉公所發放第1、2胎單胎2000元，第3胎起單胎發放5000元，遺腹子發放5000元，雙胞胎以上依數發給；三義鄉每1胎補助1萬元；獅潭鄉每名新生兒補助1萬元，雙胞胎以上依數發放。

苗栗市、頭份市今年起發放婦女生育津貼、新生兒補助，鼓勵市民生育。圖／大千醫院提供
苗栗市、頭份市今年起發放婦女生育津貼、新生兒補助，鼓勵市民生育。圖／大千醫院提供
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新生兒苗栗縣生育

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