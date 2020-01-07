健康大利多 苗栗縣增購肺炎疫苗供65-74歲長者免費接種

流感疫苗從去年11月15日起分三階段開打，第三階段接種對象從今年元旦開始施打，苗栗縣長徐耀昌今率各局處首長挽袖打疫苗；苗栗縣衛生局有鑑於肺炎是十大死因第三位，徐耀昌今宣布健康大利多訊息，苗栗縣府自籌860多萬元經費購買肺炎鏈球菌多醣體疫苗，嘉惠65至74歲長輩免費施打。

苗栗縣長徐耀昌今上午縣務會議結束後，率領局處首長到縣府第一辦公室201會議室，循序量體溫、血壓並經醫師評估許可後，施打流感疫苗。

苗栗縣衛生局長張蕊仙說，苗栗縣108年度公費流感疫苗共購置13萬7430劑，截至109年1月1日已使用9萬1060劑，使用率達66.3％，是全國第一，衛生局呼籲符合公費對象鄉親盡早接種，及早獲得保護力。

春節將至，民眾南來北往，衛生局提醒，預防流感最有效又省錢的方法就是施打流感疫苗，縣府增加施打疫苗便利性，除了18鄉鎮市衛生所外，衛生局與63家醫療院所簽訂合約，提供疫苗接種可近性。

苗栗縣長徐耀昌今宣布健康大利多政策，徐耀昌說，有鑑於衛生福利部108年6月公告「107年度國人死因統計」的死亡率排序，肺炎在十大死因排名第三位，死亡人數與106年相較上升了7.5％，每年超過1萬人死於肺炎，10年來死亡人數從每10萬人口37.7人上升至56.9人，成長近2倍，其中9成是65歲以上。

徐耀昌宣布，縣府今年自籌860多萬元經費，購置23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）約1萬5000劑，提縣內65至74歲長輩免費接種，較中央規範75歲以上始可免費接種條件放寬，擴大守護4萬多名長輩健康，避免罹患肺炎或併發重症死亡。

衛生局表示，23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗需從美國進口，要經過海運及食藥署封緘及驗收等程序，預定4月可完成交貨，屆時符合施打的對象可前往各衛生所接種。