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台灣文學之母鍾肇政傳記─攀一座山 12日新書發表

2020-01-07 12:19聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

國寶級文學家鍾肇政第一本最完整翔實傳記「攀一座山」，已在客委會客家發展中心協助下完成付梓，將於2020年1月12日在台南舉辦新書發表會，可利用海報上的QR Code事先報名。

高齡95歲的鍾肇政為台灣文學重鎮，被尊稱為「台灣文學之母」，文學成就及對台灣文學推廣的功勞，文壇上無人能出其右。「攀一座山」以客觀俯瞰角度書寫鍾肇政這座雄踞台灣文壇的峻嶺，以貼身角度觀察這座高山的各種面向，完整呈現鍾肇政畢其一生之力為台灣作傳，見證台灣近百年來歷史變遷、刻印台灣先民奮鬥足跡的成就。

該書也記錄了鍾肇政如何在黨國禁錮的肅殺年代，以一己之力撐起台灣本土文學一片天；如何在黨國掌控的媒體副刊鍥而不捨的攻占灘頭堡；如何提攜培養新秀作家，成為延續台灣文命脈的中堅方量；如何發掘已被湮沒的日治時期本土作家，翻譯他們的作品，還給他們應有的地位與尊嚴。

本書作者鍾延威是鍾肇政兒子，除了鍾肇政的文學成就外，鍾延威於鍾肇政為人處世、家庭生活、家人情感，及晚年生活也著墨頗深，以充滿濃厚感情的筆鋒寫出鍾肇政鮮為人知的另一面向。

這是一部有助於瞭解、研究鍾肇政的作品，新書發表會當天將安排作者與台灣文學史名家張良澤教授對談，解讀鍾肇政的出現，對當時及其後世代的意義。

國寶級文學家鍾肇政第一本最完整翔實傳記「攀一座山」，將於2020年1月12日在台...
國寶級文學家鍾肇政第一本最完整翔實傳記「攀一座山」，將於2020年1月12日在台南舉辦新書發表會。圖／鍾延威提供
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鍾肇政台灣文學日治時期

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