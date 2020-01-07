竹市動保園區1月18日啟用 收容犬貓聽音樂Villa級享受

新竹市動物保護教育園區新建工程已完工，將於18日啟用，園區空間環境為舊園區5倍大、可收容超過400隻犬貓，新增5大友善動物亮點設施，提供優質收容飼育空間、採購數位X光機、彩色超音波掃描機等專業醫療照護設備、專屬動物音樂播放系統、獨立動物行為訓練教室及疫病隔離檢疫空間。

新竹市府指出，新園區以犬貓醫療照護、生活環境及生命福祉為最重要目標，啟用後將成為重要的生命教育示範園區，提供市民與小朋友正確的動保教育觀念。

市長林智堅指出，原本的動保園區使超過20年，環境空間狹小設施老舊，為提供收容動物更友善的中途照顧及軟硬體設備，從犬貓的視角出發，投入1.55億元規畫設計，打造嶄新、寬闊、硬體設備齊全的動保園區，新園區空間達4400平方公尺，建蔽率僅3成左右，將7成的空間規畫成戶外活動空間，讓收容動物可盡情在戶外運動，提供最優質的收容環境。

市府產發處長張力可指出，園區提供良好生活空間，每間房皆有內外舍，犬隻可自由進出，戶外中庭及大斜坡草地可讓狗狗盡情運動，還有專為貓咪量身打造的收容空間，並投入900萬元採購完善醫療及照顧設備，如數位X光機、彩色超音波掃描機、超音波洗牙機、血液檢查等機器、手術用氣體麻醉機等全方位安全醫療設備，為收容犬貓的健康做最齊全的保障。

動保所指出，藉由園區的動物音樂播放系統，可定時及隨時播放動物喜愛的音樂，使動物情緒穩定與放鬆，為提高動物社會化，園區規畫專屬訓練空間，聘請專業動物行為訓練師，以提高犬貓認養率。

為避免園區犬貓疫病傳播，園區規畫獨立的動物隔離檢疫動線與空間，新收容的犬貓都會藉由獨立的檢疫動線進出，再由獸醫師身體檢查、疫苗注射、隔離觀察等，保障園區內收容犬貓的身體健康，將相互疾病傳染的風險降到最低。