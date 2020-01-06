經國大橋增南北匝道 中央埋單

為疏解竹北通往竹科上班主要通勤廊帶─經國大橋的交通壅塞，新竹縣府近期更在南、北兩向新規劃兩處匝道，分流通往新竹市及高鐵方向的車流。 圖／縣府提供 分享 facebook

新竹縣竹北往竹科的經國大橋，上下班經常塞爆，縣府近期在南、北兩向新規畫2處匝道，分流通往新竹市及高鐵方向的車流，縣長楊文科日前向內政部提出「經國大橋交通改善計畫」，中央同意埋單。

縣府工務處表示，規畫中的「經國大橋交通改善計畫」，北向匝道（往東接興隆路）：是由經國橋北向闢建往東匝道，跨頭前溪堤防後，銜接至興隆路，可以把往高鐵方向的車流導向，避免下至平面車道再右轉，應該能有效紓解部分車流。

南向匝道（往西接台68線）：自強南路往南方向，利用道路西側空間及經國橋西側，佈設南向匝道（汽車專用道），銜接至台68線，有助於經國橋上汽車往右、機車直行的衝突降低，緩解南向往新竹市車流。

工務處評估，經國大橋是銜接竹北、新竹市區及科學園區的主要路廊，透過周邊交通網絡可通往縣政府、高鐵車站、新竹市區及竹科園區，由於交通量大，機、汽車交織，加上受到台68線匝道車流影響，交通壅塞情形嚴重。

為改善經國橋通勤廊帶車輛壅塞問題，縣市政府2017年啟動「大新竹運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫」，透過智慧交控、大數據分析、雲端監控系統，有效減少竹北到竹科車輛通行時間30％，未來經國橋新建2匝道完工後，可健全新竹縣市間區域網絡、銜接高科技發展核心區。