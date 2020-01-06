馬英九陪鄭正鈐步行掃街 民眾大排長龍索取春聯

前總統馬英九今晚8點陪同國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐步行掃街，從新竹大遠百走到新竹都城隍廟，再前往東門圓環，途中在新竹都城隍廟廣場前發送春聯，吸引民眾大排長龍索取。馬英九表示，很高興又回到新竹市，尤其城隍廟口的小吃聞名遐邇，因此選在此與大家分享與夫人周美青製作的春聯，希望祝大家安居樂業、國運昌隆、兩岸關係和平繁榮。

馬英九發送的春聯寫著「金鼠風光無盡藏 萬物熙和有餘香」，馬英九說，春聯上聯意指代表鼠年富裕繁榮沒有止盡，下聯意指一年之際在於春、一日之計在於晨，面對即將來臨的春節，能夠期待未來的一年能富裕繁榮。 前總統馬英九今晚8點陪同國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐步行掃街，途中在新竹都城隍廟廣場前發送春聯，吸引民眾大排長龍索取。記者張雅婷／攝影 分享 facebook 馬英九發送的春聯寫著「金鼠風光無盡藏，萬物熙和有餘香。」。記者張雅婷／攝影 分享 facebook